Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил с двухдневным визитом Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), визит был приурочен к 47-ой годовщине турецкой операции по поддержанию мира на острове, сообщает агентство Anadolu.

Перед поездкой лидер Турецкой Республики подчеркнул, что переговоры по урегулированию ситуации на острове возможны исключительно на основе принципа двух государств.

«Анкара выступает за урегулирование конфликта на Кипре на основе принципа двух равноправных и суверенных государств. Переговоры по Кипру отныне возможны только на основе этого принципа», – сказал Эрдоган перед вылетом в ТРСК.

Кроме того, глава Турецкой Республики акцентировал внимание на том, что греческая сторона продолжает игнорировать права турок-киприотов в Восточном Средиземноморье. «Они отвергают все предложения Турецкой Республики Северного Кипра об эквивалентном разделе углеводородных ресурсов», – указал Эрдоган.

Уже в ходе визита в ТРСК Реджеп Тайип Эрдоган объявил о скорой реализации проекта строительства нового президентского комплекса и здания парламента республики. Также президент Турции анонсировал скорое открытие «города-призрака» Мараша.

«Мараш откроется в рамках международного права, без ущемления чьих-либо прав и вернется к былым прекрасным временам», – заверил Эрдоган. В городе реализуются новые проекты, которые позволят привнести оживление в регион. Один из таких проектов – парк с бассейном – введен в эксплуатацию как чайный сад, при этом была сохранена его первозданная архитектура, отметил Эрдоган.

Город Мараш на севере Кипра на протяжении 46 лет оставался закрытой зоной, где в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН было запрещено любое поселение. Доступ в город был ограничен 47 лет – с 1974 года, когда на острове произошел военный переворот, назад в результате которого террористическая организация, действующая от имени греков-киприотов, свергла архиепископа Макариоса III, исполнявшего функции президента Кипра. Эти действия греческих радикалов спровоцировали второй кипрский кризис и вынудили Турцию вмешаться в целях защиты турецкого населения острова и провести операцию по поддержанию мира.