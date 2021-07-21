Один из телефонов президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать марокканские спецслужбы, используя для этого программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group, сообщает газета Le Monde.

Как указывает издание, в сформированный спецслужбами Марокко список для прослушки попали как номер Макрона (которым тот регулярно пользовался с 2017 года), так и номера тогдашнего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и еще 14 республиканских министров.

«Не имея возможности исследовать телефон президента республики, невозможно сказать, был ли он заражен этим шпионским ПО. Только точный технический анализ, проведенный экспертами, поможет обнаружить его следы», – передает издание.

Однако Le Monde указала, что подлинность списка для прослушки и его связь с системой Pegasus была установлена с помощью анализа десятков телефонных номеров. В Елисейском дворце заявили, что если приведенные газетой факты подтвердятся, ситуация будет крайне серьезной.

Расследование под названием Pegasus Project было опубликовано17 СМИ из разных стран мира на прошлой неделе. В материале утверждается, что шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group использовалось властями некоторых стран для слежки за политиками, журналистами и активистами.