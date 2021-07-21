ПОЛИТИКА
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Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы
Один из телефонов президента Франции был в списке марокканских спецслужб, которые могли прослушивать устройство, используя систему Pegasus израильской компании NSO Group
Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы
Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы / Others
21 июля 2021 г.

Один из телефонов президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать марокканские спецслужбы, используя для этого программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group, сообщает газета Le Monde.

Как указывает издание, в сформированный спецслужбами Марокко список для прослушки попали как номер Макрона (которым тот регулярно пользовался с 2017 года), так и номера тогдашнего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и еще 14 республиканских министров.

«Не имея возможности исследовать телефон президента республики, невозможно сказать, был ли он заражен этим шпионским ПО. Только точный технический анализ, проведенный экспертами, поможет обнаружить его следы», – передает издание.

Однако Le Monde указала, что подлинность списка для прослушки и его связь с системой Pegasus была установлена с помощью анализа десятков телефонных номеров. В Елисейском дворце заявили, что если приведенные газетой факты подтвердятся, ситуация будет крайне серьезной.

Расследование под названием Pegasus Project было опубликовано17 СМИ из разных стран мира на прошлой неделе. В материале утверждается, что шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group использовалось властями некоторых стран для слежки за политиками, журналистами и активистами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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