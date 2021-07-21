Количество переболевших COVID-19 жителей РФ может быть в пять раз выше, чем приводит официальная российская статистика, говорится в совместном расследовании «Медиазоны», «Холода» и «Медузы» . Журналисты изданий изучили QR-коды и сертификаты, которые выдаются на «Госуслугах» каждому, кто сделал прививку или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Сертификаты обозначены уникальным номером. У переболевших коронавирусом россиян комбинация начинается с восьмерки, далее следуют двузначный код региона, единица, месяц и год постановки диагноза, а затем идут восемь цифр – номер записи в регистр, то есть порядковый номер заболевшего.

Самый свежий из полученных изданиями от их читателей сертификат принадлежит человеку, переболевшему инфекцией COVID-19 в июне 2021 года, и имеет порядковый номер 27 миллионов 300 тысяч. Собеседник «Медузы» в одном из федеральных ведомств, знакомый с работой Федерального регистра, на вопрос о том, соответствует ли эта цифра количеству записей в регистре, ответил: «Так и есть».

В расследовании говорится, что ​​​​​​​на текущий момент в реестре министерства здравоохранения РФ, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусной инфекцией, находится более 29 млн записей – это в пять раз больше, чем приводит официальная статистика по заразившимся. Официально оперштаб сообщает только о 6 млн заболевших с начала эпидемии в России.

Показатель в 29 млн заболевших вывел бы РФ на третье место в мире по абсолютному количеству случаев COVID-19. В пересчете на миллион жителей страна поднялась бы с 85-го места на первое, опередив лидирующую сейчас Андорру. На пике заболеваемости – зимой – в реестр Минздрава вносилось по 125 тыс. записей в день, указывают журналисты.

В мае 2021 года американские исследователи выпустили материал, в котором допустили, что от COVID-19 могло умереть почти 600 тысяч россиян, писалранее TRT на русском. Согласно оценкам специалистов Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, Россия занимает пятое место в мире по числу погибших от COVID-19.