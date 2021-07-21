ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Главной причиной криминализации лесного бизнеса в РФ назвали лесопилки КНР
По словам главы RFP Group Константина Лашкевича, рассчитывающиеся только наличными китайские лесопилки создают плацдарм для нелегальной заготовки древесины или ухода от налогов. После запрета экспорта леса их количество только вырастет
Главной причиной криминализации лесного бизнеса в РФ назвали лесопилки КНР
Фото: Reuters / Others
21 июля 2021 г.

Главной причиной криминализации лесного бизнеса в России являются китайские первичные мощности по обработке древесины (лесопилки), заявил в интервью РБК генеральный директор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

Лашкевич указал, что лесопилки являются экономическим плацдармом для нелегальной заготовки древесины или ухода от налогов и сообщил о большом количестве примеров, когда «русские ребята с лесосеками на 30–50 тыс. куб. м в год находят китайских «друзей», те привозят пилорамы, котельные, сушильные камеры и начинают работать, а потом, расширяя бизнес, покупают лес за наличные у любого, кто его привезет».

Вводимый со следующего года запрет на экспорт круглого леса для стимулирования переработки внутри страны не решит проблему с китайскими лесопилками, а только ее усугубит, убежден глава RFP Group. Он отметил, что неподалеку от пограничного перехода Гродеково – Суйфэньхэ на китайской стороне работает огромное количество маленьких лесопилок с ручной распиловкой.

«Ожидая полный запрет экспорта из России, китайцы активизировались по переносу мощностей (лесопилок) в Россию. Это ленточные пилы либо многопилы, но у них отсутствуют утилизаторы отходов. Используется много ручного труда и иностранная рабочая сила», – рассказал он, выразив уверенность в том, что даже тотальная цифровизация и космический мониторинг «не смогут отловить мужика с трактором и пилой, который будет тащить лес туда, где платят наличкой».

На прошлой неделе британская общественная организация Earthsight опубликовала расследование о незаконных вырубках лесов Иркутской области и поставках этой древесины IKEA, писалTRT на русском . Оказалось, что вырубками занимается gредприниматель, политик и депутат законодательного собрания региона от партии «Гражданская платформа» Евгений Бакуров, а его компания «Экспортлес» является крупнейшим поставщиком необработанной древесины для шведской компании. За 10 лет компании депутата вырубили 2,16 миллиона кубометров защитного леса – эксперты оценили его стоимость в 250 млн долларов или 18,5 млрд рублей

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us