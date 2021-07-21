Главной причиной криминализации лесного бизнеса в России являются китайские первичные мощности по обработке древесины (лесопилки), заявил в интервью РБК генеральный директор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

Лашкевич указал, что лесопилки являются экономическим плацдармом для нелегальной заготовки древесины или ухода от налогов и сообщил о большом количестве примеров, когда «русские ребята с лесосеками на 30–50 тыс. куб. м в год находят китайских «друзей», те привозят пилорамы, котельные, сушильные камеры и начинают работать, а потом, расширяя бизнес, покупают лес за наличные у любого, кто его привезет».

Вводимый со следующего года запрет на экспорт круглого леса для стимулирования переработки внутри страны не решит проблему с китайскими лесопилками, а только ее усугубит, убежден глава RFP Group. Он отметил, что неподалеку от пограничного перехода Гродеково – Суйфэньхэ на китайской стороне работает огромное количество маленьких лесопилок с ручной распиловкой.

«Ожидая полный запрет экспорта из России, китайцы активизировались по переносу мощностей (лесопилок) в Россию. Это ленточные пилы либо многопилы, но у них отсутствуют утилизаторы отходов. Используется много ручного труда и иностранная рабочая сила», – рассказал он, выразив уверенность в том, что даже тотальная цифровизация и космический мониторинг «не смогут отловить мужика с трактором и пилой, который будет тащить лес туда, где платят наличкой».

На прошлой неделе британская общественная организация Earthsight опубликовала расследование о незаконных вырубках лесов Иркутской области и поставках этой древесины IKEA, писалTRT на русском . Оказалось, что вырубками занимается gредприниматель, политик и депутат законодательного собрания региона от партии «Гражданская платформа» Евгений Бакуров, а его компания «Экспортлес» является крупнейшим поставщиком необработанной древесины для шведской компании. За 10 лет компании депутата вырубили 2,16 миллиона кубометров защитного леса – эксперты оценили его стоимость в 250 млн долларов или 18,5 млрд рублей