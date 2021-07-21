В ближайшее время в мире может появиться новый штамм COVID-19, который окажется еще опаснее, чем дельта-штамм, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

«Появляются другие штаммы вируса, которые могут даже потенциально более опасными, чем дельта-штамм, который уже сейчас приводит к разрушающим последствиям. И чем больше будет штаммов, тем больше вероятность, что один из них просто сможет увернуться от вакцины. И таким образом нам придется все начинать с начала. Никто из нас не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», – сказал глава ВОЗ.

Также Гебрейесус полагает, что мир не справляется с пандемией COVID-19.

«За время моего выступления сто человек умрут от COVID-19, а к моменту, когда 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. человек», – сказал глава ВОЗ.

В ходе выступления Гебрейесус также сообщил о главной цели ВОЗ в борьбе с COVID-19 – она состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70% жителей. По даннымна 21 июля, во всем мире отмечено более 191 млн заражений COVID-19, более 4 млн заболевших скончались.