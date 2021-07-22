ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Побег от жары
В выходные дни, посвященные празднику Курбан-байрам (Ид аль-Адха) пляжи Антальи заполонили не только туристы, но и местные жители. В туристической столице воздух прогрелся до 30 градусов, температура морской воды составила 28 градусов, а влажность 65 процентов. Бригады полиции и жандармерии усилили меры безопасности в городе. Отдыхающих просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
В выходные дни, посвященные празднику Курбан-байрам (Ид аль-Адха) пляжи Антальи заполонили не только туристы, но и местные жители. В туристической столице воздух прогрелся до 30 градусов, температура морской воды составила 28 градусов, а влажность 65 процентов. Бригады полиции и жандармерии усилили меры безопасности в городе. Отдыхающих просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски. / Others
22 июля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us