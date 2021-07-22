Побег от жары

В выходные дни, посвященные празднику Курбан-байрам (Ид аль-Адха) пляжи Антальи заполонили не только туристы, но и местные жители. В туристической столице воздух прогрелся до 30 градусов, температура морской воды составила 28 градусов, а влажность 65 процентов. Бригады полиции и жандармерии усилили меры безопасности в городе. Отдыхающих просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.