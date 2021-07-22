22 июля 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Волонтеры против пожаров
Волонтеры организовали систему поддержки для тушения пожаров в #кутии. Они закупают и принимают все необходимое — от перчаток до канистр для воды. Кроме того, координационный центр волонтеров контролирует отправку и возвращение добровольцев домой.
#Волонтеры организовали систему поддержки для тушения #пожаров в #Якутии. Они закупают и принимают все необходимое — от перчаток до канистр для воды. Кроме того, координационный центр волонтеров контролирует отправку и возвращение добровольцев домой. / Others
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