Волонтеры против пожаров

Волонтеры организовали систему поддержки для тушения пожаров в #кутии. Они закупают и принимают все необходимое — от перчаток до канистр для воды. Кроме того, координационный центр волонтеров контролирует отправку и возвращение добровольцев домой.