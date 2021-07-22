ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Волонтеры против пожаров
Волонтеры организовали систему поддержки для тушения пожаров в #кутии. Они закупают и принимают все необходимое — от перчаток до канистр для воды. Кроме того, координационный центр волонтеров контролирует отправку и возвращение добровольцев домой.
#Волонтеры организовали систему поддержки для тушения #пожаров в #Якутии. Они закупают и принимают все необходимое — от перчаток до канистр для воды. Кроме того, координационный центр волонтеров контролирует отправку и возвращение добровольцев домой. / Others
22 июля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us