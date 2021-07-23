Соглашение по «Северному потоку-2». Взгляд Украины

Украина хотела бы более сильных формулировок по безопасности в сделке США и Германии. Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал немецко-американское соглашение по «Северному потоку-2». 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода. Украина и Польша раскритиковали это, заявив, что будут работать вместе с союзниками, чтобы не допустить запуск «‎Северного потока-2»‎. Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией, поскольку настаивает, что проект угрожает европейской энергетической безопасности.