ПОЛИТИКА
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Конец торговой войне?
США и Китай договорились о временном снижении пошлин, чтобы снизить напряженность в торговой войне и продолжить переговоры
Конец торговой войне?
США и Китай договорились временно снизить пошлины / Reuters
12 мая 2025 г.

США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Совместное заявление сторон опубликовано в понедельник после завершившихся на выходных переговоров в Женеве.

Согласно договоренности, США к 14 мая снизят пошлины с 145% до 30%, а Китай — с 125% до 10%. В заявлении отмечается, что стороны создадут механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым вопросам.

«Мы хотим добиться более сбалансированной торговли, и я думаю, что обе стороны привержены достижению этой цели», — заявил министр финансов США Скотт Бессент. В апреле он назвал ситуацию неустойчивой, отметив, что введение фактически запретительных пошлин со стороны двух крупнейших экономик мира создает угрозу глобальной торговле.

«Ни одна из сторон не хочет разрыва [торговых отношений]», — подчеркнул он.

Белый дом еще в воскресенье заявил о «торговой сделке», однако представители делегаций, участвовавших в переговорах, говорили лишь о «существенном прогрессе». Уточняется, что остаются разногласия по ряду параметров, и пока неясно, сколько времени потребуется для достижения итогового соглашения.

В 2018 году, в ходе первого срока Дональда Трампа, стороны уже пытались приостановить торговое противостояние. Тогда после очередного раунда переговоров США нарушили договоренности, начав вводить новые пошлины. Переговоры продолжались более полутора лет, пока в январе 2020 года не была подписана так называемая «первая фаза» торговой сделки.

Новое заявление о деэскалации вызвало позитивную реакцию на финансовых рынках. Индекс Hang Seng в Гонконге и индекс китайских компаний выросли на 3,6%. Индекс CSI 300 в материковом Китае прибавил 1,2%, полностью компенсировав падение после объявления Трампом о новых тарифах 2 апреля.

Фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 2,8%, долларовый индекс укрепился на 0,7%. Золото подешевело на 2,3%.

Хотя в первом квартале 2025 года Трамп повысил пошлины на китайские товары лишь на 20%, основная фаза конфликта пришлась на апрель. Это уже отразилось в торговой статистике. Импорт из Китая в первом квартале составил $102,7 млрд — минимум за два года. Доля китайских товаров в общем объеме импорта США снизилась до 11% — это самый низкий показатель за более чем 20 лет. В 2024 году доля составляла 13–14%, а на пике семь лет назад превышала 22%.

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