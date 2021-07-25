ПОЛИТИКА
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В Сиднее прошли протесты против локдауна
Стычки с полицией и жесткие задержания. Так прошла акция протеста против локдауна в австралийском Сиднее. На нее вышли около 3500 человек. Вскоре мирная акция переросла в беспорядки. Протестующие бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. Полиция задержала 57 человек и составила более 90 протоколов о нарушениях. Начальник полиции назвал участников протеста «эгоистичными болванами». В последнее время суточный прирост заражений в стране превышает сто случаев. Чтобы сдержать пандемию в конце июня в Сиднее объявили локдаун, который затем продлили минимум до конца июля.
Сидней / Others
25 июля 2021 г.
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