В Сиднее прошли протесты против локдауна

Стычки с полицией и жесткие задержания. Так прошла акция протеста против локдауна в австралийском Сиднее. На нее вышли около 3500 человек. Вскоре мирная акция переросла в беспорядки. Протестующие бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. Полиция задержала 57 человек и составила более 90 протоколов о нарушениях. Начальник полиции назвал участников протеста «эгоистичными болванами». В последнее время суточный прирост заражений в стране превышает сто случаев. Чтобы сдержать пандемию в конце июня в Сиднее объявили локдаун, который затем продлили минимум до конца июля.