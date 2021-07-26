С начала 2020 года во всем мире погибли или скончались восемь находившихся у власти глав государств или правительств. Это рекордный показатель с начала XXI века, подсчитали в РБК.

Все смерти национальных лидеров в 2020-2021 годах произошли в странах третьего мира. Последний случай – убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Он был застрелен в ночь на 7 июля в собственной резиденции.

20 апреля в бою с повстанцами был убит президент Чада Идрис Деби. Президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули и президент Бурунди Пьер Нкурунзиза умерли после того, как заразились COVID-19.

От болезней скончались премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа (ноябрь 2020 года) и премьер-министр Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини (декабрь 2020 года).

В течение нескольких месяцев скончались два премьер-министра Кот д'Ивуара: 10 марта 2020 года от рака умер Амед Бакайоко, 8 июля 2020 года ушел из жизни Амаду Гон Кулибали – ему стало плохо после заседания совета министров страны.

В текущем году на политических деятелей во всем мире было произведено, по крайней мере, четыре покушения и одна попытка покушения. Так, 20 июля произошло нападение на временного президента Мали полковника Ассими Гоиту. 26 июня был обстрелян вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке. 6 мая было совершено покушение на спикера Народного меджлиса (парламента) Мальдив Мохамеда Нашида, а 29 мая был обстрелян автомобиль министра транспорта Уганды Катумбы Вамалы.

Кроме того, 22 июля прокурор Мадагаскара заявил о предотвращении покушения на президента страны Андри Радзуэлину.