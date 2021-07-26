В небе над Японией сразу два истребителя Военно-морских сил США F-35B Lightning II были повреждены ударом молнии, пишет портал Marine Corps Times.

Инцидент произошел 13 июля. Самолеты базировались на авиабазе морской пехоты Ивакуни на юго-западе Японии и были поражены молнией во время тренировочного полета.

По данным Корпуса морской пехоты США, оба самолета смогли благополучно приземлиться, ни один морской пехотинец в результате инцидента не пострадал. При этом самолеты получили серьезные повреждения, происшествию присвоен максимальный класс «А».

«После проведения стандартных процедур отчетности и оценки, связанный с погодой инцидент был отмечен как несчастный случай класса «А» из-за совокупных прогнозируемых затрат на ремонт, превышающих $2,5 млн», – сообщил порталу представитель 12-й авиагруппы морской пехоты капитан Марко А. Валенсуэла.

В 2018 году издание National Interest сообщало, что истребители F-35B Lightning II уязвимы для ударов молний из-за своих конструктивных особенностей. Тогда National Interest стало известно, что Корпус морской пехоты США запросил переносные громоотводы для защиты развернутых на Ивакуни истребителей. Данное решение морпехи объяснили отсутствием у самолета должного уровня пассивной защиты от ударов молний из-за того, что истребители построены из композитных материалов.