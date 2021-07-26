Французское мобильное приложение Zenly, с помощью которого можно отслеживать местоположение друзей, набрало популярность среди россиян. Сервис занял третье место по числу скачиваний в апреле-июне 2021 года, следует из данных аналитиков App Annie.

Zenly позволяет пользователям отслеживать местоположение своих друзей на карте города по геолокации, а также видеть, чем они занимаются – например, спят, делают покупки, учатся, работают и так далее. При этом отслеживать можно только тех людей, которых пользователь добавил в свой список друзей.

Сервис полностью анализирует записную книжку владельца и показывает, сколько у того или иного человека уже есть друзей в Zenly.

Кроме этого, пользователи могут обмениваться короткими сообщениями и смайлами. При этом по итогам первого квартала 2021 года приложение заняло только 54-е место в рейтинге популярных приложений среди жителей РФ. За три месяца Zenly удалось подняться на 51 позицию вверх, теперь этот сервис уступает лишь Telegram и TikTok. Россия с 12,1 млн пользователей стала крупнейшим рынком для разработчиков приложения, уточняет Forbes.

Второй по значимости рынок для Zenly – Индонезия, там приложение установили 11,5 млн пользователей. Источник Forbes, близкий к компании Snapchat, которая купила Zenly в 2017 году за $213,3 млн, сообщил, что секрет популярности сервиса в РФ и Индонезии состоит в традиционно сильных семейных и дружеских связях в обществе.

«В России и Индонезии семейные и дружеские связи гораздо прочнее: люди хотят собираться вместе, проводить друг с другом время, в то время как в США они больше хотят, чтобы их оставили в покое», – уверен собеседник журнала.