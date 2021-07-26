Министерство финансов России отказало «Россетям» в просьбе о выделении более 16 млрд рублей из бюджета на поддержание надежности электросетей в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщает «Коммерсант».

«Россети» надеялись получить 16,8 млрд рублей для того, чтобы компенсировать задолженность гарантирующих поставщиков перед энергокомпаниями. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце июня поручил правительству рассмотреть обращение госкомпании. Минфин указал, что чистая прибыль «Россетей» в 2020 году составила 61,2 млрд рублей, прочие финансовые активы – 92 млрд рублей.

По мнению Министерства, «Россети» в состоянии самостоятельно решить проблему с долгом. Кроме того, госкомпании следует эффективнее работать над тем, чтобы снизить уровень потерь подконтрольных компаний до нормативов, заявили в Минфине. Регионы СКФО отвечают за половину задолженности за электроэнергию на российском рынке.

Причинами считаются большой объем хищений и низкая платежная дисциплина конечных потребителей. В 2020 году «Россети» заключили с генерирующими компаниями меморандум, пообещав полностью погасить текущие платежи в обмен на реструктуризацию старых долгов.

Источником денег для «Россети Северный Кавказ» должны были стать средства, получаемые с дивидендов дочерних структур. Но новый глава «Россетей» Андрей Рюмин несколько месяцев назад отказался от этой идеи, в ответ на что энергетики лишили три компании холдинга права работы на оптовом энергорынке. Теперь «Россети» опасаются банкротства «Россети Северный Кавказ» и срыва подготовки к осенне-зимнему сезону-2021/22.