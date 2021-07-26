Британские ученые выявили значительное снижение уровня интеллекта у людей, переболевших COVID-19, говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, Кембриджского и Чикагского университетов. Результаты опубликовал журнал The Lancet.

В рамках исследования Great British Intelligence Test в 2020 году были протестированы 81,3 тыс. человек, из которых 12,6 тыс. переболели COVID-19 в разной степени тяжести.

Участники исследования выполняли задачи на планирование, рассуждение, концентрацию внимания, тренировку памяти и эмоциональное восприятие. Также они отвечали на вопросы о коронавирусе, в частности о том, болели ли они COVID-19 и какие имели симптомы.

С учетом факторов пола, возраста, образования и социального статуса эксперты пришли к выводу, что у тяжело перенесших болезнь (подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких) снижение результатов деятельности мозга оказалось эквивалентно семи пунктам в тестах IQ. Вместе с этим авторы исследования заключили: никакой корреляции между снижением когнитивных способностей и временем, которое прошло с начала заражения COVID-19, нет, что означает необратимость последствий болезни для мозга переболевшего.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 в мире 11 марта 2020 года. По данным на 26 июля 2021 года, во всем мире отмечено более 194 млн заражений COVID-19, более 4 млн заболевших скончались. Как писалTRT на русском, 21 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует угроза возникновения нового штамма COVID-19, который окажется еще опаснее, чем уже изученные.