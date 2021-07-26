Сейчас на территории Ливии дислоцируются регулярные российские войска, заявил глава Фонда демократии и прав человека (DHRF) Эмадеддин Мунтассер, передает Daily Sabah.

Источники в министерстве обороны Ливии сообщили DHRF на условиях анонимности, что российские военнослужащие были замечены недалеко от авиабазы ​​Джуфра в западной части страны и предоставили доказательства в виде конфиденциальных аэрофотоснимков и координатов местонахождения этих войск. Копии документов были переданы DHRF членам правительств США, ЕС, Великобритании и Ливии.

«Хотя Россия размещает бойцов ЧВК «Вагнера» в стране по крайней мере с 2017 года, развертывание регулярных российских вооруженных сил является явной эскалацией с серьезными последствиями для национальной безопасности Ливии, США и Европейского союза. Кроме того, присутствие войск дает понять, что Россия не собирается покидать Ливию в ближайшее время, и исключает возможность проведения свободных и справедливых выборов 24 декабря, как это предусмотрено Форумом политического диалога в Ливии», – сообщил Мунтассер.

Глава DHRF также подчеркнул, что у свободы, демократии и прав человека нет будущего «в регионах, где Кремль держит военные базы, торгует своим правом вето в обмен на влияние и участвует в саботаже СМИ и выборов».

В 2020 году постоянный представитель Ливии при ООН Тахир ас-Сунни призвал Москву вывести с территории страны боевиков российской ЧВК «Вагнер», писалтогда TRT на русском. Официально Россия занимает нейтральную позицию в вопросе конфликта в Ливии, сохраняя дипломатические связи как с признанным международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС), так и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) последнего воюют наемники из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит российский бизнесмен Евгений Пригожин.