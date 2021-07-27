27 июля 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Мария Захарова нокаутировала прессу | Олимпийские игры 2021
Мария Захарова избила манекен с табличкой PRESS. Такой видеоролик #WewillROCyou пресс-секретарь МИД России записала в поддержку сборной России на Олимпийских играх 2020 в Токио. Из-за допингового скандала российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета страны, а вместо гимна РФ играет композиция Петра Чайковского. #Олимпиада #Захарова #МИДРФ
Мария Захарова нокаутировала прессу / Others
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