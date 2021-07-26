26 июля 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В вооруженных силах Великобритании женщины подвергаются домогательствам
Согласно отчету парламента Великобритании, почти две трети женщин в вооруженных силах подвергались издевательствам, сексуальным домогательствам и дискриминации на протяжении всей своей службы. #великобритания #харассмент #армия
Согласно отчету парламента Великобритании, почти две трети женщин в вооруженных силах подвергались издевательствам, сексуальным домогательствам и дискриминации на протяжении всей своей службы. / Others
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