ПОЛИТИКА
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В вооруженных силах Великобритании женщины подвергаются домогательствам
Согласно отчету парламента Великобритании, почти две трети женщин в вооруженных силах подвергались издевательствам, сексуальным домогательствам и дискриминации на протяжении всей своей службы. #великобритания #харассмент #армия
Согласно отчету парламента Великобритании, почти две трети женщин в вооруженных силах подвергались издевательствам, сексуальным домогательствам и дискриминации на протяжении всей своей службы. / Others
26 июля 2021 г.
Истории
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