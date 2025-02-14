ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Кого обменяли на Фогеля?
Осужденный в США за отмывание миллиардов долларов россиянин Александр Винник прибыл в Москву на борту самолета ВВС США
Кого обменяли на Фогеля?
Александр Винник / Reuters
14 февраля 2025 г.

Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник прибыл в Москву. Кадры его возвращения опубликовали РИА Новости и ТАСС.

На видео показано, как Винник выходит из самолета ВВС США с картонной коробкой в руках. Он рассказал, что до последнего момента не знал, куда его отправляют.

«Я благодарен президенту Владимиру Путину и всем, кто помог», — заявил Винник.

Винник был задержан в Греции в 2017 году по запросу ФБР. В США его обвиняли в администрировании BTC-e — одной из крупнейших криптобирж с суточным оборотом $66 млн. Американские власти утверждали, что он участвовал в отмывании от $4 до $9 млрд.

В 2020 году Винника экстрадировали во Францию, где его признали виновным в краже личных данных и вымогательстве, приговорив к пяти годам тюрьмы. В 2022 году он был передан в США, где ему грозил 50-летний срок.

Ранее был освобожден бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель, приговоренный в России к 14 годам строгого режима по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, опубликовавший официальное заявление Белого дома.

По словам Уолца, сделка по обмену «демонстрирует позитивный настрой со стороны России» и может стать шагом к завершению войны в Украине. Однако в заявлении не уточняется, кого именно США выдали России в рамках соглашения.

Последний крупный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в августе 2024 года.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us