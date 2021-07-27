Председатель парламента Туниса и лидер движения «Ан-Нахда» Рашид аль-Ганнуши считает, что средства массовой информации Объединенных Арабских Эмиратов причастны к политическому кризису и беспорядкам в Тунисе, а также нападениям на офисы возглавляемой им организации.

«Данные СМИ пытались преувеличить массовость вызванных социальными и экономическими причинами протестов и легитимизировать переворот», – заявил политик в интервью TRT Arabi.

Аль-Ганнуши назвал роспуск парламента страны, а также переход под «единое управление» законодательных, судебных и исполнительных органов страны «путчем, направленным против легитимности, революции и Конституции».

Спикер тунисского парламента напомнил, что с самого начала событий им была озвучена «четкая позиция по противодействию перевороту».

Лидер «Ан-Нахда» назвал принятые накануне президентом страны решения об отстранении премьера и приостановлении работы парламента характерными для диктаторских режимов.

В качестве примера по противодействию путчистам аль-Ганнуши привел Турцию. «С того момента, как мы узнали о перевороте, мы вышли на улицы. Это урок, которому мы научились у Турции», – сказал он, имея в виду попытку госпереворота, предпринятую в июле 2016 года сразу в нескольких турецких городах.

25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

Президент Каис Саид в ночь на 26 июля выступил с видеообращением, в котором сообщил о решении заморозить работу парламента и отменить неприкосновенность депутатов.

Глава государства также отправил в отставку премьер-министра Туниса Хишама аль-Мешиши. В стране на месяц (до 27 августа) введен комендантский час с 19:00 до 6:00.

Рашид аль-Ганнуши назвал действия президента переворотом и призвал жителей к «мирной борьбе за восстановление демократии».

Анкара резко осудила действия президента Туниса и призвала к восстановлению законности.

Тунис был первой страной, в которой началась Арабская весна в конце 2010 - 2011 гг. Долгое время он считался ее положительным примером, т. к. процессы демократизации и развития не были свернуты в результате военного переворота, как в Египте, или гражданской войны, как в Сирии, Ливии или Йемене.