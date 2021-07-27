ПОЛИТИКА
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Сотни палестинцев вышли на похороны подростка, убитого израильской полицией
17-летний палестинец получил тяжелые ранения во время столкновений с израильской полицией в городе Синджил, к северу от Рамаллы, два месяца назад. Все это время врачи боролись за его жизнь. Стычки на Западном берегу вспыхнули в апреле и мае 2021 года на фоне постановления израильского суда о выселении ряда палестинских семей из их домов в районе Шейх-Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме. #Рамалла #похороны #Израиль
Сотни палестинцев вышли на похороны подростка, убитого израильской полицией / Others
27 июля 2021 г.
Истории
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