Титулованная узбекская тяжелоатлетка Кумушхон Файзуллаева выступит на Олимпиаде-2020 в Токио в хиджабе.

Если раньше 19-летняя спортсменка выступала с коротким рукавом и в шортах, то сейчас ее одежда полностью закрывает тело. Завершает образ спортивный хиджаб.

Соревнования по тяжелой атлетике в группе А, в которой выступает Файзуллаева, начнутся 1 августа в 13:50 (IST). Вместе с ней за олимпийскую медаль будут бороться спортсменки из Мексики, Швеции, Беларуси, Эквадора, Украины, Южной Кореи и США.

В мае Кумушхон Файзуллаева завоевала три медали в рамках чемпионата мира среди молодежи в Ташкенте.

В этом месяце указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в стране снят запрет на ношение хиджаба в публичных общественных местах.

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