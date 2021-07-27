В 2021 году на турецкое побережье приедут около 1,5 млн украинцев и 5 млн россиян. О том, как на одних и тех же курортах уживаются представители двух народов, отношения между которыми значительно ухудшились с 2014 года после аннексии Москвой Крыма и войны в Донбассе, узнало украинское издание «Страна».

Участвовавшие в опросе туроператоры и работники турецких отелей сообщили, что если раньше между россиянами и украинцами нередко случались драки (например, массовое побоище в Кемере летом 2014 года) или просто жесткий прессинг друг друга, то сейчас ситуация гораздо спокойнее.

«Такое впечатление, что люди просто перегорели. Несколько лет назад и драки были, и просто ругань. Сейчас же как-то все тихо. Я заметила, что люди, узнав, что один из Украины, а другой из России, предпочитают просто не говорить о политике, а общаются на отстраненные темы, чтоб не портить друг другу настроение. А бывают и братания. Чаще всего общий язык с россиянами находят украинцы из Харькова или Одессы», – рассказала уроженка Запорожья Наталья, работник одного из отелей в Анталье.

По словам аниматора Максима Кравченко, если конфликты и происходят сегодня, то только между подвыпившими туристами, которых быстро разнимают. Но даже такое случается крайне редко. «Подраться могут и украинцы между собой, не обязательно украинцы с россиянами», – добавил он.

Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, который сейчас отдыхает в Турции, рассказал «Стране», что в отеле, где он остановился, украинцев и россиян почти по 50% от всех отдыхающих. Есть еще немного белорусов и туристов из стран Балтии. И все между собой прекрасно ладят.

«Я не видел ни одного случая агрессии между русскими и украинцами, ничего подобного я не замечал. Все пропитано сожалением, в воздухе витали вопросы: «Что же с нами произошло?», «Почему так случилось?»», – поделился Кива.

Недовольных соседством друг с другом россиян и украинцев, судя по отзывам, меньшинство.

Тем временем многие не только общаются, но и начинают дружить, обмениваются контактами.

«Не могу сказать, что мы чувствовали какую-то враждебность с их стороны. Нормально они к нам относились, как и мы к ним. Нужно всегда оставаться людьми, тем более это отдых, нужно расслабляться, а не воевать. Один российский турист даже угостил дочку мороженым – как раз закончилось ее любимое манговое, а у него было несколько порций», – рассказал украинский предприниматель Игорь Крупка, отдохнувший в окрестностях анталийского Кемера.

«Оказалось, мужчина из Петербурга, у него своя компания по производству изделий из металла. На отдых прилетел с невестой, – добавил он. – Про политику вообще не вспоминали – в основном обсуждали цены, ковид, планы на путешествия. Обменялись контактами в соцсетях и сейчас переписываемся, он даже в гости зовет, а мы – его. Так что все в первую очередь от людей зависит».

Подобных примеров немало: россияне и украинцы вместе ходят в спортзал, на пляж, дискотеки. Обсуждают разные темы – музыка, кино, отношения, COVID-19, но только не политику.

По словам уроженца Харькова и аниматора Сергея Фурдака, россияне и украинцы ссорятся во время караоке – но исключительно из-за музыкальных предпочтений.

«Когда россияне поют что-то патриотическое, вроде «Как упоительны в России вечера», «Выйду в поле с конем» или тем более «Священная война», некоторым украинцам это не нравится. И затягивают что-то родное, например, «Червону руту». А другие, наоборот, поют вместе, особенно популярна Лобода «Твои глаза», – пояснил украинец.

Однако некоторые сотрудники отелей отмечают, что бывают случаи (весьма редкие), когда украинцы при бронировании или заселении интересуются, есть ли в отеле русские. А вот россияне такие вопросы редко задают.

«Пара откуда-то из Западной Украины с порога первый вопрос задала – есть ли «москали» в отеле. И когда услышали, что больше половины гостей – граждане России, недовольно скривили лица. И даже думали уехать в другой отель (говорили, что в турагентстве их якобы уверяли, что россиян не будет). Но, когда узнали, что в других гостиницах тоже много туристов из России, с недовольным видом все же заселились. Кстати, например, европейцы и сами турки часто не различают туристов из Украины и России, для них это все «русские». На что некоторые украинцы очень обижаются, а россияне – нет», – сказала сотрудница ресепшн одного из отелей Антальи, уроженка Казахстана Алия.

По наблюдениям отдыхающих и сотрудников отелей, чаще с россиянами ладят жители Киева и юго-востока Украины. Туристы из Западной Украины в основном «держат нейтралитет», но иногда вступают в конфликты.

Популярная среди российских и украинских туристов Анталья продолжает оставаться одним из наиболее значимых туристических направлений в мире сегодня. В первом полугодии «туристическую столицу» Турции посетило более 1,5 млн туристов.