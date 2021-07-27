Объединенная церковь Христа, являющаяся одной из протестантских деноминаций Соединенных Штатов, в своей «Декларации справедливого мира между Израилем и Палестиной» назвала действия Тель-Авива в отношении палестинского народа «грехом».

В резолюции церкви особо отмечается, что израильтяне оправдывают захват палестинских территорий и преследования палестинцев «империалистической теологией», что создает дополнительное напряжение в регионе.

«Декларация подтверждает, что справедливость, понимаемая как приверженность посланию еврейских пророков, жизни и поучениям Иисуса, а также международным законам, является основополагающим и необходимым принципом, который должен направлять мирное будущее Израиля и Палестины. Декларация отвергает будущее, навязанное военной мощью, незаконной оккупацией и лишением собственности или односторонней аннексией земель и использованием империалистической теологии в качестве оправдания», – сказано в документе.

ОЦХ объявила продолжающееся угнетение Израилем палестинского народа «грехом, несовместимым с Евангелием». Она также призывает другие церкви, религиозные общины и ассоциации принять ее Декларацию в качестве основы для поддержки палестинцев.

Кроме того, Объединенная церковь Христа считает, что власти США делают недостаточно для обеспечения законного права граждан страны на открытую критику Израиля без риска быть обвиненными в антисемитизме. Также в декларации содержится призыв к американцам участвовать в акциях протеста против политики Тель-Авива, в том числе посредством бойкота израильских товаров и услуг.

Независимые эксперты полагают, что примеру ОЦХ могут последовать другие протестантские общины, в том числе пресвитериане, лютеране и епископалы.