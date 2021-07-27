Только 10-20% выпускников педвузов в регионах РФ остаются в профессии, следует из данных проведенного в Российской академии народного хозяйства и государственной службы исследования.

Окончившие педагогические вузы молодые люди объясняют свое нежелание идти работать в соответствии с полученным дипломом низкими зарплатами, отсутствием творчества, нехваткой времени на общение с детьми из-за бюрократии, проблемами в школьных коллективах, «избалованными хамящими детьми и излишне требовательными родителями».

«Довольно низкие заработные платы молодых учителей, поэтому они не спешат после выпусков из педвузов идти в школы. И это нехватка просто выпускников, которые из педвузов выпускаются. Потому что, как мы считали, даже если все у нас пойдут в школы, это все равно не покроет потребность в учителях», – отмечает эксперт РАНХиГС Татьяна Клячко.

Другой важной проблемой проблемой является бюрократия в школах: учителям приходится писать огромное число различных отчетов, из-за чего на глубокую подготовку к урокам у них просто не остается сил. К тому же педагоги сетуют на то, что с современными детьми (а также, их родителями) стало сложнее взаимодействовать.

«Дети сейчас, как правило, сложные. Работать с ними нелегко. Поэтому многие молодые учителя довольно быстро уходят. 24% учителей, которые сейчас работают в школах, говорили нам, что молодежь ничего не должно привлекать в школе, по их мнению. То есть они сами работают в школе, но считают, что молодые педагоги не должны идти в школу, потому что это тяжелый, изматывающий труд», – пояснила Клячко.

До начала занятий в российских школах осталось чуть больше месяца. Руководство учебных заведений бьет тревогу: уже сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тыс. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что примерно 60% из порядка 40 тыс. российских школ нуждаются в ремонте, а каждой десятой требуется капитальное обновление.