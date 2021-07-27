2 июля в Риме в официальной резиденции премьер-министра Итальянской республики Палаццо Киджи прошла встреча глав правительств Италии, Ирака и Ватикана. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и региональные вопросы. Хотя встреча носила протокольный характер и не вызвала широкого освещения в СМИ, тем не менее она показала, что Ближний Восток, и Ирак, в частности, занимает особое место в политике Святого Престола.

Родина древних христиан

В марте 2021 года глава Римско-католической церкви Франциск совершил свой четырехдневный визит в Ирак, где еще в I веке нашей эры люди приняли христианство. Именно в древней Месопотамии, большая часть которой находится на территории современного Ирака, сформировалась одна из старейших христианских общин мира – халдейская. События библейских историй связаны с Ираком (после Палестины) более чем с какой-либо другой страной мира. Здесь, в городе Ур, родился пророк Авраам, который почитается в исламе, христианстве и иудаизме.

Согласно данным BBC, христианское население Ирака до войны в Персидском заливе в 1991 году составляло около 1 млн человек (около 5% всех иракцев). Самым известным иракским христианином был близкий соратник Саддама Хусейна – Тарик Азиз, бессменно занимавший высшие посты в правительстве в течение 30 лет. Ныне численность христиан Ирака едва достигает 250 тысяч человек. Большая часть из них (67%) – прихожане Халдейской католической церкви, около 20% состоят в Ассирийской церкви Востока, а остальные принадлежат к другим восточным христианским церквям (сирийская православная церковь, армянская апостольская и др).

После свержения Саддама Хусейна Ирак превратился в страну неуправляемого хаоса и религиозной войны, что отразилось на местной христианской общине. После 2003 года произошел самый массовый исход христиан из Ирака, а в период с 2003 по 2015 год были убиты 1200 христиан.

Визит Папы

Поездка в Ирак стала первым зарубежным визитом Папы Римского после ограничений в связи с распространением Covid-19. За четыре дня Франциск провел встречи с президентом, премьер-министром Ирака, лидером шиитской общины, побывал в разрушенных войною районах страны. Кульминацией визита стала месса на стадионе перед десятью тысячами прихожан.

В первый день визита понтифик был принят президентом страны Бархамом Салехом. На встрече Франциск говорил о необходимости соблюдения основных прав и свобод представителей всех групп населения, когда «никто не должен считаться гражданином второго сорта». В свою очередь Салех сказал, что Ирак невозможно себе представить без христиан и страна сможет добиться успеха, когда покинувшие ее христиане вернутся туда по доброй воле.

По итогам встречи Франциска и премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, Багдад заявил, что у страны есть реальная возможность восстановить свою историческую роль в регионе и мире несмотря на все препятствия и вызовы.

Завершила визит Папы в Ирак десятитысячная месса на стадионе в Эрбиле. Христиане Ирака пришли послушать Папу, несмотря на вспышку заражений коронавирусом в стране. Как сообщало агентство «Анадолу», в своей речи Франциск обратил внимание на влияние войн и насилия на жителей Ирака, а также призвал христиан жить в «братстве, служении и сострадании». Из Эрбиля понтифик вернулся в Багдад, откуда вскоре вылетел в Рим.

Чего хотел понтифик?

Журналист телеканала Al-Jazeera Осама бин Джаваид, комментируя визит Франциска в Ирак, отметил, что Папа Римский искал поддержку со стороны иракского шиитского сообщества, чтобы убедиться, что сокращающееся христианское население этой арабской страны не только защищено, но и процветает.

Томас Джуниор Риз – известный католический проповедник из США, автор ряда христианских книг на сайте газеты National Catholic Reporter отмечает, что понтифик преследовал три цели, посещая Ирак: проявить пастырскую солидарность со страдающей христианской общиной, призвать к миру и примирению иракский народ и улучшить отношения между христианами и мусульманами во всем мире.

«Помимо этого, внутри Ирака было трудно найти людей, выступающих против визита Папы. Правительство, принимая у себя такого известного мирового лидера, хотело показать, что Ирак безопасен и открыт для бизнеса. Христиане хотели, чтобы пастор утешил их и обнародовал их великие страдания. Мусульмане видели в нем человека, который уважает ислам и способствует примирению и миру», – написал Риз.

Между тем, профессор Озджан Хыдыр из Стамбульского университета Сабахаттина Заима отмечает, что Папа Римский не упомянул о страданиях суннитов в Мосуле, который считается центром суннизма в Ираке.

«Он мог бы сделать символический жест доброй воли, встретившись также с иракским суннитским религиозным лидером. Более того, замечания Папы о «жизни в братстве» и «никого не следует убивать» неизбежно побуждают нас задать важный вопрос: кто в первую очередь превратил Сирию, и особенно Ирак, в руины», – цитирует турецкого эксперта, специализирующегося на межрелигиозных и межкультурных отношениях, агентство «Анадолу».

Озджан Хыдыр указывая на палитру христиан Ирака, среди которых есть как последователи халдейской-католической церкви, сирийско-католической, православные, прихожане армянской церкви, протестанты и евангелисты, отмечает, что своим визитом Папа также дал понять, что он является защитником всех этих христиан, что, естественно, может быть истолковано как «миссия или призыв к католицизации».

«С другой стороны, это «покровительство христиан» можно также интерпретировать как соперничество с влиянием Русской православной церкви, которая пытается стать покровителем восточных христиан», – говорит эксперт.

У визита Папы Римского, который по сути декларировался как поддержка Святого престола христианскому сообществу Ирака, есть как очевидные, так и закулисные цели. Однако так или иначе глава Ватикана уделяет особое значение связям с мусульманским миром. В 2017 Франциск посетил Египет, где встречался с шейхом Ахмадом Аль-Тайибом, ректором университета Аль-Азхар, который считается одним из самых авторитетных духовных центров ислама.

В налаживании связей с исламским миром Ватикан преследует цель сохранить долю христиан Ближнего Востока, которая снизилась с 20% на момент начала Первой мировой войны до 4% в настоящее время. Одна из ключевых причин этого снижения – вооруженные конфликты. По словам Франциска, христиане могут полностью исчезнуть в регионе в условиях безразличия к их судьбе. Если эти опасения подтвердятся, то для Римской курии это будет огромной трагедией. Вот почему Ватикан ищет поддержки у мусульманских деятелей, чтобы сохранить остатки некогда многочисленных христианских общин Ближнего Востока.