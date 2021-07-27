Штангистка-тяжелоатлетка Полина Гурьева из Туркменистана завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Серебро Гурьевой стало первой олимпийской медалью в истории независимости страны.

В соревнованиях в весовой категории до 59 кг Гурьева показала результат 217 кг (96 в рывке и 121 в толчке). Золотую медаль завоевала Куо Син-Чжунь из Тайваня с результатом 236 кг (103+133), это олимпийский рекорд. Бронзовую медаль завоевала японка Микико Андо с 214 кг (94+120).

Сборная Туркменистана выступает на летних Олимпиадах с 1996 года, однако туркменские спортсмены ни разу не завоевывали медалей на соревнованиях.

На Олимпиаде-2020 выступают девять спортсменов республики – тяжелоатлеты Ходжамухаммет Тойчиев, Овез Овезов, Реджепбай Реджепов, Полина Гурьева и Кристина Ерметова, пловцы Мердан Атаев и Дарья Семенова, легкоатлет Мерген Мамедов и дзюдоистка Гульбадам Бабамырадова.