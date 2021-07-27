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Китай призвал изучить лабораторию в США для выяснения источника COVID-19
Пекин просит Всемирную организацию здравоохранения пригласить экспертов в лабораторию Форт-Детрик – центр программы США по биологическому оружию в 1943-1969 годах
Китай призвал изучить лабораторию в США для выяснения источника COVID-19
Фото: Reuters / Reuters
27 июля 2021 г.

Китай призывает пригласить экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в лабораторию Форт-Детрик в американском штате Мэриленд на предмет установления источника происхождения COVID-19, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам представителя Пекина, Вашингтону следует принять прозрачную и ответственную позицию в данном вопросе и пригласить экспертов ВОЗ в лабораторию, которая была центром программы США по биологическому оружию в 1943-1969 годах.

Чжао Лицзянь также указал на то, что США являются страной с наибольшим уровнем заболеваемости COVID-19, а случаи заражения на ранней стадии в стране учащаются.

«Если нужно провести расследование в отношении лабораторий, ВОЗ следует отправиться в Форт-Детрик», – уверен представитель МИД КНР.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 в мире 11 марта 2020 года. По данным на 27 июля 2021 года, во всем мире отмечено более 194 млн заражений COVID-19, более 4 млн заболевших скончались. Как писалTRT на русском, 21 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует угроза возникновения нового штамма COVID-19, который окажется еще опаснее, чем уже изученные.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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