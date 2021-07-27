Спорный законопроект о так называемых республиканских принципах был принят Национальным собранием Франции (нижней палатой парламента). Несмотря на долгие прения и обсуждение, само голосование четко продемонстрировало истинную ситуацию с общественной поддержкой этой инициативы: в ее пользу высказались 49 депутатов, против – 19, пятеро воздержались. Это при том, что в Нацсобрании числятся 577 депутатов.

Закон пришелся по душе членам фракции «Вперед, республика», основателем которой является президент Эммануэль Макрон. Под разными предлогами оказать противодействие инициативе попытались левые силы, а также партия «Республиканцы», которая представляет правый спектр. Парадоксально, но от голосования попыталось дистанцироваться «Национальное объединение», которое возглавляет одиозный политик Марин Ле Пен.

Желание не запачкаться голосованием можно понять: законопроект содержит несколько десятков статей, уничтожающих понятие религиозной свободы во Франции, некогда одного из лидеров свободного европейского мира.

Французский «большой брат»

Первыми под репрессии, которые Париж камуфлирует под защиту республиканских ценностей, попадут религиозные организации. Гиперконтроль государство прежде всего хочет установить над идущими к ним пожертвованиями из-за рубежа, если те превышают планку в 10 тыс. евро. Несмотря на общие формулировки и понятия, становится очевидно, что правоприменение в этом случае будет избирательным: документ развернет войну против мусульман, которых Макрон и его ближайшее окружение, как кажется, просто хотят выселить из Пятой республики.

Очень большой репрессивный инструмент Париж делегирует локальным властям.

Префектуры получают право контроля над предполагаемыми контактами духовных учреждений с иностранными государствами. Кроме того, префекты с этого момента обладают возможностью закрывать на два месяца религиозные учреждения, если риторика местных клириков вдруг покажется им чересчур острой. Красной тряпкой для авторов законопроекта стала и возможность того, что кто-то при праздновании свадеб может демонстрировать какие-либо другие флаги, кроме французского или европейского.

Особенно нелепо и избыточно в инициативе, якобы защищающей республиканские принципы, выглядит поправка, которая запрещает выдачу или пролонгацию вида на жительство во Франции тем иностранным гражданам, которые «явно отвергают принципы республики». Как власти предлагают проверять приверженность этим принципам, остается загадкой.

Чересчур даже для Ле Пен

Инициатива, которая легализует преследования французских мусульман, соответствует тем агрессивным тезисам, которые прозвучали в речи Макрона в октябре 2020 года. Тогда президент страны, где проживает одна из наиболее крупных в Европе мусульманских общин, высказался за противодействие некому «исламистскому сепаратизму», а также за защиту эфемерных республиканских ценностей в различных сферах жизни. О свободе вероисповедания и о необходимости защищать чувства верующих любой конфессии французский лидер не сказал ничего.

На столь очевидный дисбаланс государственной политики в ходе дебатов об антимусульманском законе указал лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон. Он назвал инициативу о республиканских ценностях антимусульманской. Кроме того, депутаты от оппозиции оказались крайне удивлены идеей ограничить религиозные организации. В пользу того, что столь явная зачистка конфессионального ландшафта Франции перешла все мыслимые границы, свидетельствует и решение сторонников Ле Пен воздержаться от голосования.

Безусловно, подобный шаг лидер ультраправых объяснила выхолощенностью инициативы о защите республиканских ценностей, однако вполне понятно, что ее отказ голосовать вызван чрезмерными репутациоными рисками, не только с позиции внутренней аудитории. Неслучайно работавший при предыдущей американской администрации специальный посланник по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк обращал внимание на «деспотичный» характер законопроекта, продвигаемого макроновской партией «Вперед, республика».

Исламофобия в предвыборной игре

В 2022 году Пятую республику ожидают очередные президентские выборы. Несмотря на то, что Макрон не спешит четко артикулировать собственные планы на этот счет, многие его инициативы последних месяцев воспринимаются именно в контексте подготовки к борьбе за власть. Важнее другое: главным его соперником в президентской гонке, как говорят эксперты, может оказаться Марин Ле Пен: ей – на фоне бесконечных заигрываний французов с исламофобией и национализмом – прочат даже выход во второй тур.

Нетрудно понять, что в связи с этим для лидера партии «Вперед, республика» важно перетянуть ультраправый электорат одиозной предводительницы националистов к себе. Наблюдатели с сожалением замечают, что пришедший в 2017 году к власти за счет подчеркнуто центристской программы Макрон за последние годы серьезно сдвинулся вправо, успев разочаровать даже своих особо преданных сторонников.

Однако условия набирающей обороты политической борьбы нисколько не оправдывают антимусульманские выпады нынешнего президента Франции. Не исключено, что, вступая в битву с целым сегментом общества ради банального переизбрания, амбициозный политик просто уничтожил остатки веротерпимости во Франции, обострив отношения с гражданами собственной страны и повысив цену любого взаимодействия официального Парижа с мусульманскими столицами. Избирательный период когда-нибудь заканчивается, а последствия этно-религиозных войн могут отравить общество навсегда.