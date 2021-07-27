В преддверии осенних выборов в Госдуму российские СМИ внезапно нашли и дружно стали цитировать идеи по благоустройству России, которые никому не известный предприниматель опубликовал еще 5 лет назад. Автор, который за это время вроде как успел сменить страну проживания, непосредственно для России аккумулировал свои знания государственного устройства разных стран в 20 пунктах. Звезды шоу-бизнеса и журналисты под псевдонимами бросились рекламировать их, хотя правильнее сказать – зарабатывать на их продвижении большие деньги, а вот эксперты – критиковать. Причем не только «пункты», по сути, взятые с потолка, но и всю деградацию политического пиара, который обслуживает нынешнюю предвыборную кампанию.

«Если звезды зажигают, значит…»

Согласно сложившейся в СМИ легенде, бизнесмен и активист Дмитрий Давыдов со своими предложениями еще пять лет назад обращался в различные госорганы, в том числе в профильные министерства. Но тогда все его лишь поблагодарили за инициативность и активность.

Второе дыхание идеям никому не известного бизнесмена якобы дал коронавирус. И теперь в статьях о пунктах Давыдова, которые регулярно появляются во всех крупных и не очень изданиях, используются, например, такие слова: «Идеи предпринимателя вызвали широкий резонанс в СМИ», «Изюминка идей – их продуманность, чтобы выиграли все», «Любовь к нашей стране – это дань предкам, так как корни Давыдова здесь, это его историческая родина». На журналистском языке такие обороты называют клише и штампами, которых обычно работники СМИ стараются всячески избегать, но их очень любят заказчики.

Примечательно и то, что в статьях на эту тему часто раскрывается только несколько пунктов, а дальше идет ссылка на сайт автора или, как пафосно указывается в некоторых заметках, «создателя идей». Идеи, кстати, не новы и оцениваются как «курсач политолога-первокурсника, нежели сколь-нибудь серьезная программа развития». Например, они касаются многими обсуждавшейся официальной продажи красивых номеров и официально платного ускорения подготовки документов при регистрации сделок с недвижимостью, браков, при выдаче паспортов. Также предприниматель предлагает усовершенствовать нишу медицинского туризма, ввести 20-летние налоговые льготы для привлечения лучших врачей и инвесторов, а также применить жесткие, как в Сингапуре, меры для улучшения экологии.

Отдельный акцент делается на том, что аноним Давыдов никак не связан ни с российским политическим истеблишментом, ни с политиками других стран. Особо подчеркивается, что никаких политических амбиций у активиста нет. При этом реклама «пунктиков Давыдова» появилась не только в СМИ, но и заполонила соцсети. Так, в своих аккаунтах в Instagram их прорекламировали Дмитрий Губерниев, Ксения Бородина, Тимати, Николай Басков и десятки, если не сотни других звезд отечественного шоу-бизнеса или причастных к нему.

«Нет ни Давыдова, ни его благородных идей»

По словам юриста и общественного деятеля Кати Гордон, ряд знаменитостей не разобрались в ситуации и прорекламировали антироссийский проект за внушительные гонорары – от 200 тысяч до миллиона рублей за пост. Правозащитница заявила, что не ожидала от звезд такой меркантильности и просит их извиниться перед обманутыми подписчиками. Ей тоже предлагали стать амбассадором проекта, однако она ознакомилась с идеями и пришла в ужас: это прозападный проект, он направлен далеко не на помощь России и спонсируется Западом.

«Четыре месяца весь шбиз (шоу-бизнес – прим. редакции) и СМИ рекламируют антироссийский проект, в котором из России предлагают сделать офшорную зону для иностранцев и снять ответственность за экономические преступления. Четыре месяца откровенного позора, – негодует знаменитость. – Нет ни Давыдова, ни его благородных идей».

«Там, где болото, не будет Болотной»

Другие эксперты воспринимают эту рекламу у блогеров скорее как антирекламу и заведомые потери заказчика: «Когда насиликоненная звезда поп-эстрады или не менее насиликоненный экс-оперный певец держат в руках папочку, смотрят в камеру и выдают что-то типа «перемены начинаются с идеи, а с 20-ю идеями они начнутся еще быстрее», то это говорит разве что об их личном скудоумии и жажде денег, которые у заказчика есть».

Настоящая беда тут в том, «что в последние годы у нас в стране не только перестали заниматься политическим процессом, но перестали даже его имитировать». По мнению экспертов, предвыборные кампании «из периода, полного задора и огня (каковым они должны быть) превратились в унылый, раздражающий кисель пустых слов и даже уже без обещаний». Сегодня как жанр перестали существовать даже программные документы: они просто-напросто оказались не нужны в мире, где никто не хочет нести ответственность за свои слова.

Обеспокоенность планомерной «идиотизацией» идеологических остатков системы выразил и известный политолог Дмитрий Михайличенко. Он считает, что в России политика подменяется политесом, а политическая конкуренция все чаще выглядит как набор имитационных действий. Михайличенко говорит о том, что нынешняя политическая машина на холостом ходу: она чадит, дымит, но едет так себе. И как следствие (а иногда, наоборот, как причина) – деполитизация общества: мы уже наблюдаем армии диванных экспертов, падение уровня дискуссий и их перемещение в «кухни» социальных сетей, фабрики троллей, искусственно поддерживающие идиотизацию, пассивность населения в вопросах уже и вовсе далеких от политики. «А там, где болото, пассивность и нежелание заниматься политикой – там не будет Болотной и протестов», – подчеркивает политолог.

И действительно, пока пункты Давыдова заполняют информпространство, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени был награжден близкий к Кремлю миллиардер Юрий Ковальчук. Ковальчук – основной акционер банка «Россия» и один из богатейших людей страны по версии Forbes (47 место, состояние более $3 млрд) – отмечен в указе о награждении как «общественный деятель».

«Награждать Ковальчука – да еще за полтора месяца до выборов – это, конечно, верх политической неадекватности, – считает политолог Аббас Галлямов. – «Мало ему миллиардов, ему ещё государственные почести подавай», – скажут люди». Однако что еще может заслонить собой «пункты анонима» и позволить народу слить негодование, сидя дома?