ТУРЦИЯ
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Ледокол для Северного морского пути построит турецкая компания
Sefine Shipyard выиграла российский тендер на строительство судна мощностью 18 МВт за 13 млрд рублей. Турецкая компания была единственной структурой, подавшей заявку на участие в конкурсе
Ледокол для Северного морского пути построит турецкая компания
Фото: / Others
27 июля 2021 г.

Турецкая компания Sefine Shipyard построит аварийно-спасательное судно мощностью 18 МВт и ледового класса Icebreaker 7 для Северного морского пути, пишет «Коммерсант».

Тендер на строительство ледокола проводил Росморречфлот, турецкая компания была единственным участником конкурса. Sefine Shipyard подала единственную заявку по максимальной цене контракта – 13,3 млрд рублей.

Sefine Shipyard была основана в 2005 году, штаб-квартира компании находится в турецком городе Ялова. В России есть представительство в Москве и дочерняя компания – ООО «Сефине Судострой».

В последние годы Россия все чаще доверяет строительство крупных судов турецким компаниям. В июне TRT на русском писал, что компания Kuzey построит для «Росатома» плавучий док для атомных ледоколов. Цена строительства – около 5 млрд рублей, док должен быть построен за 29 месяцев. Он предназначен для проведения доковых ремонтов атомных ледоколов, в том числе новой серии «Арктика» проекта 22220, и судов атомно-технологического обеспечения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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