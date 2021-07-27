Турецкая компания Sefine Shipyard построит аварийно-спасательное судно мощностью 18 МВт и ледового класса Icebreaker 7 для Северного морского пути, пишет «Коммерсант».

Тендер на строительство ледокола проводил Росморречфлот, турецкая компания была единственным участником конкурса. Sefine Shipyard подала единственную заявку по максимальной цене контракта – 13,3 млрд рублей.

Sefine Shipyard была основана в 2005 году, штаб-квартира компании находится в турецком городе Ялова. В России есть представительство в Москве и дочерняя компания – ООО «Сефине Судострой».

В последние годы Россия все чаще доверяет строительство крупных судов турецким компаниям. В июне TRT на русском писал, что компания Kuzey построит для «Росатома» плавучий док для атомных ледоколов. Цена строительства – около 5 млрд рублей, док должен быть построен за 29 месяцев. Он предназначен для проведения доковых ремонтов атомных ледоколов, в том числе новой серии «Арктика» проекта 22220, и судов атомно-технологического обеспечения.