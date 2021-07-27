Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина (предприятие Роскосмоса) на сумму более 1 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

В октябре 2012 года между ЦПК и государственным предприятием «Спецстройсервис» был заключен контракт на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению комплекса тренажерно-испытательной базы центра. По версии следствия, с 2013 по 2015 годы заказчик оплатил фактически невыполненные работы.

Сумма ущерба составляет 1 млн 376 тысяч рублей. Согласно Уголовному кодексу РФ, за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц было возбуждено в отделе полиции «Власиха» (Московская область), который специализируется на безопасности спецобъектов. Сообщение о начале проверки в отношении ЦПК было зарегистрировано в книге учета заявлений отдела полиции «Власиха» 19 февраля.

Также РБК сообщает, что в мае 2021 года МВД провело проверку в отношении руководства еще одного предприятия Роскосмоса – научно-производственного объединения имени Лавочкина, а также компании «Управления системных проектов КомпьюЛинк».

Следствие считает, что компании могли необоснованно завысить цену и выплатить около 300 млн рублей при исполнении обязательств по договору. Материалы по этому делу по итогам проверки были направлены в отдел экономической безопасности соответствующего территориального подразделения МВД.