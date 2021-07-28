Только за первую половину 2021 года израильские силовики арестовали около 5426 палестинцев, в том числе сотни женщин и детей, сообщают сразу несколько палестинских неправительственных организаций (НПО).

Количество арестов, зафиксированных в первом полугодии 2021-го, вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.

В общей сложности с начала этого года под стражу были заключены 854 ребенка и 107 женщин, говорится в совместном отчете Комиссии по делам заключенных, Палестинского общества заключенных, Ассоциации поддержки заключенных и защиты прав человека и других НПО.

Согласно статистике, наибольшее количество задержаний зафиксировано в мае: около 3,1 тыс. палестинцев были взяты под стражу в Израиле. Лидером по числу арестов стал оккупированный Восточный Иерусалим – всего официально зарегистрировано 1699 случаев.

В мае 2021 года в Восточном Иерусалиме прошли массовые протесты против попыток израильских властей выселить палестинские семьи из района Шейх-Джаррах, а также из других кварталов Старого города.

В сообщениях НПО говорится, что большинство задержанных, особенно в Иерусалиме и городах с многочисленным арабским населением, были освобождены, но без указания точного числа.

Согласно отчету, по состоянию на 30 июня в израильских тюрьмах по-прежнему содержатся 4850 палестинцев, в том числе 41 женщина, 225 несовершеннолетних и 540 человек, удерживаемых в соответствии с израильскими нормами, которые позволяют задерживать палестинцев без предъявления обвинения или решения суда.