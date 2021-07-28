Анкара не намерена брать на себя международные обязательства других стран и открывать двери для новой волны мигрантов из Афганистана, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.

«Мы с удивлением встретили заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца, который назвал Турцию «наиболее подходящим местом» для афганских беженцев. Турция ни в коем случае не возьмет на себя международные обязательства третьих стран и не будет принимать новую волну миграции. Мы сообщаем об этом нашим партнерам на всех уровнях, отмечая, что Турция не станет пограничником ЕС или лагерем для тех, кто просит убежище», – подчеркнул дипломат.

По данным ООН, сейчас только в Стамбуле проживает около 1,5 млн беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и других стран. Всего в Турции в данный момент находится до 5-6 млн мигрантов.

Ранее австрийский канцлер в интервью газете Bild выразил мнение, что беженцам из Афганистана необходимо переместиться либо в безопасные районы своей страны, либо уезжать в Турцию. По мнению Курца, такой вариант будет «лучше, чем пытаться найти убежище в Австрии, Германии или Швеции».

14 апреля президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, ставшей самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

Американская оккупация Афганистана началась 19 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. США обвинили в терактах лидера «Аль-Каиды» Усаму бин Ладена, скрывавшегося тогда в Афганистане. Под этим предлогом началось вторжение в страну, большая часть которой на тот момент контролировалась движением «Талибан».

Вывод американских войск и их союзников из Афганистана официально начался 1 мая. Операция должна закончиться к 11 сентября текущего года.

На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение «Талибан» стремительно наращивают свое наступление.

Согласно утверждениям его представителей, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью странами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.