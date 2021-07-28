ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Страшный потоп в лагере для беженцев рохинья. Погибли люди | #shorts
Из-за сильных дождей на юге Бангладеш лагерь для беженцев – мусульман-рохинья – оказался затопленным. Некоторые дома унесло течением, на другие сошли оползни. Среди погибших шесть человек, включая двоих детей. ООН обвиняет военную хунту Мьянмы в политике геноцида в отношении рохинья и называет этот народ самым гонимым этническим меньшинством на планете. #рохинджа #беженцы #shorts
6 рохинья погибли во время ливня в лагере для беженцев / Others
28 июля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us