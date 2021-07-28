Страшный потоп в лагере для беженцев рохинья. Погибли люди | #shorts

Из-за сильных дождей на юге Бангладеш лагерь для беженцев – мусульман-рохинья – оказался затопленным. Некоторые дома унесло течением, на другие сошли оползни. Среди погибших шесть человек, включая двоих детей. ООН обвиняет военную хунту Мьянмы в политике геноцида в отношении рохинья и называет этот народ самым гонимым этническим меньшинством на планете. #рохинджа #беженцы #shorts