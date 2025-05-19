Страны Европейского союза достигли договоренности о создании фонда объемом 150 млрд евро. Он предназначен для финансирования оборонных расходов как внутри ЕС, так и в Украине.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС, фонд получил название SAFE — Security Action for Europe. Он будет формироваться за счет совместных заимствований и предоставлять кредиты странам ЕС, а также другим государствам, в том числе Украине, для реализации проектов в сфере безопасности и развития оружейной промышленности.

План по созданию фонда был предложен Еврокомиссией в марте. Сейчас страны-члены согласовали основные принципы его функционирования.

SAFE позволит ускорить совместные закупки и производство вооружений. Приоритет будет отдаваться продукции, произведенной в странах ЕС, а также в Норвегии и Украине. Это открывает возможности для инвестиций в украинскую оборонную отрасль и создания совместных предприятий с европейскими компаниями. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что одним из целей фонда является интеграция украинского ВПК в европейские оборонные цепочки.

Украина уже демонстрирует результаты. По словам президента Владимира Зеленского, в 2024 году в стране было произведено 154 артиллерийские системы. Это превышает показатели всех стран НАТО вместе взятых. В феврале Зеленский заявил, что Украина способна нарастить производство вооружений, если будет обеспечено стабильное финансирование.

Страны ЕС все чаще отдают приоритет именно такому подходу — вместо поставок собственных запасов они финансируют украинские производственные мощности. Одним из первых этот механизм применила Дания: она профинансировала закупку 18 гаубиц «Богдана» для Вооруженных сил Украины. Как сообщается, Крематорский завод тяжелого машиностроения наладил выпуск 20 таких гаубиц в месяц. Орудия производятся под натовский калибр 155 мм.

На фоне этих инициатив о модернизации заявил и новый канцлер Германии Фридрих Мерц. На прошлой неделе он подчеркнул, что Берлин намерен построить «самую сильную армию в Европе».

«Наши друзья и партнеры также ожидают этого от нас, более того, они фактически требуют этого», — сказал он.