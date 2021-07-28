В России на прилавках появился энергетик, названный в честь семейства известных боевых ядов «Новичок», пишет «Секрет фирмы» (СФ).

На сайте компании говорится, что напиток был разработан «в секретной химической лаборатории на территории Российской Федерации». Якобы изначально вещество создавалось для агентов спецслужб и военного спецназа. Цель – «увеличение выносливости и концентрации внимания, а также повышение эффективности при сложных мыслительных процессах».

Энергетик поступил в продажу в апреле 2021 года – спустя 8 месяцев после того, как немецкие медики заявили, что оппозиционера Алексея Навального отравили одноименным нервно-паралитическим веществом. Владелец бренда 50-летний москвич Владимир Михайлов не скрывает, что запустил производство в погоне за хайпом.

В беседе с СФ Михайлов рассказал, что это больше маркетинговый ход: «Новичок» не сильно отличается от тех продуктов, которые уже есть на рынке. «Мы дистанцируемся от политики и делаем ставку именно на хайповости названия, поэтому продукт многим нравится», – сказал он.

Хотя августовские события, связанные с громким отравлением Навального, подогрели интерес к слову «Новичок», на создание энергетика они никак не повлияли, отметил Михайлов. «Мы вдохновлялись той шумихой, которая началась в 2018 году из-за отравления Скрипалей. Продажи запустили только в апреле 2021 года. Просто это долгая история – подготовка к производству», – пояснил предприниматель.

По его словам, о финансовых показателях говорить пока рано. В ближайших планах у создателей «Новичка» – экспансия на общероссийский рынок.

Креатив московского бизнесмена не все оценили по достоинству: так, некоторые PR-специалисты сочли хайп на «Новичке» сомнительным. «Креаторы решили использовать политическую повестку и название вещества переложили в наименование торговой марки. Аллюзии более чем очевидны, поскольку в слогане бренда эта отсылка упоминается – «Мы делаем историю»», – рассказала СФ PR-консультант Валентина Максимова.

Как отметила Максимова, ни один маркетолог не запустил бы продукт в пищевом сегменте с названием отравляющего вещества. «Это несовместимо с жизненным циклом товара», – утверждает она.

«Новичок» – семейство нервно-паралитических ядов, разработанное в СССР. Входит в список самых токсичных веществ в мире. Яд поражает нервную систему человека и может привести к параличу и летальному исходу.

Согласно данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и британских экспертов, именно этим веществом в марте 2018 года отравили бывшего офицера Сергея Скрипаля и его дочь.