Россияне пожертвовали более ₽900 тыс. инклюзивному центру «Какая разница» после появления в Сети кадров, на которых видно, как детей с аутизмом пытались выгнать с детской площадки в Санкт-Петербурге, сообщают «Известия».

Сбор велся на одной из краудфандинговых платформ. Изначально центр пытался привлечь ₽400 тыс. на оборудование классов: шумоизоляцию, парты, школьные доски, спортзал. Но средств пришло в 2 и более раза больше.

Излишек в ₽500 тыс. направят на погашение кредитов учреждения. Благодаря этому в организации смогут выделить бесплатные места для детей, у которых нет возможности оплачивать занятия.

Резонанс вызвало видео, на котором жительница одного из жилых комплексов культурной столицы России попыталась прогнать с детской площадки ЖК «Балтийская жемчужина» подопечных центра «Какая разница». Женщина в грубой форме заявила, что дети-аутисты пугают ее внучку, и потребовала от тьюторов увести воспитанников и больше не приводить их на площадку.

«Идите с вашими детьми. Вы здесь гулять не будете, с детьми вот с этими особенностями. У вас свои должны быть карантины», – сказала она. Женщина также отметила, что раньше у нее получалось выгонять с площадки воспитанников близлежащих детских садов.

В соцсетях видео разговора набрало в целом несколько миллионов просмотров.

Директор центра Валерия Катаева сообщила, что с агрессивной жительницей они сталкиваются не первый раз. В полицию на нее уже поступило заявление из-за того, что в ходе беседы женщина несколько раз ударила по рукам тьютора.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту инцидента.