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Путин: мусульманские страны могут рассчитывать на помощь России
Президент обратился к участникам саммита «Россия – исламский мир» и пообещал содействие в преодолении региональных кризисов и борьбе с терроризмом
Путин: мусульманские страны могут рассчитывать на помощь России
Фото: Reuters / Others
28 июля 2021 г.

В Татарстане стартовал ХII Международный экономический саммит «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021», к участникам мероприятия обратился президент России Владимир Путин. Он заявил, что мусульманские страны могут рассчитывать на помощь Москвы в преодолении региональных кризисов и борьбе с терроризмом, передает агентство Anadolu.

«Хотел бы подчеркнуть, что наши партнеры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизма», – сказано в приветственной телеграмме российского лидера.

Путин отметил, что отношения между Россией и мусульманскими странами «традиционно носят дружественный, конструктивный характер».

«Мы активно взаимодействуем в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности, построения более справедливого, демократического миропорядка. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях», – указал президент РФ.

«Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021» собрал воедино представителей международных организаций, общественных и финансовых учреждений, сотрудников посольств, политиков, инвесторов и предпринимателей. Мероприятие нацелено на укрепление торгово-экономических, научно-технических, социально-культурных связей между Россией и странами-членами Организации исламского сотрудничества, а также содействие развитию исламских финансовых институтов в РФ.

В работе саммита, стартовавшего с выставки Halal Expo, принимают участие более 4 тысяч делегатов. XII Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021» проходит в Казани с 28 по 30 июля. Мероприятие проводится ежегодно с 2009 года, однако в 2020 году саммит был отменен из-за пандемии COVID-19.

ИСТОЧНИК:AA
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