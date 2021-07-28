Рак, или, вернее, злокачественная опухоль – это общее название для огромной группы заболеваний, объединенных одним главным свойством – создавать аномальные клетки, которые бесконтрольно делятся и разносятся по организму. Распространение раковых клеток на другие органы и системы называется метастазированием. Метастазы – основная причина смерти от рака.

По причинам летальности онкология уверенно закрепилась на втором месте, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. В 2020 году на долю рака пришлось 10 млн смертей. Лидером в этой печальной статистике стал рак легких (1,8 млн смертей).

Самые частые локализации впервые выявленного рака (2020-й):

– молочная железа;

– легкие;

– толстая и прямая кишка;

– простата;

– кожа;

– желудок.

Причины онкологии

Рак возникает из-за перерождения нормальных клеток в опухолевые. Это происходит не одномоментно, а в ходе сложного процесса, который обычно начинается с предракового поражения и при отсутствии своевременного лечения прогрессирует до злокачественной опухоли.

Согласно ВОЗ, причины рака кроются в совместной работе генов и 3 категорий канцерогенов (внешних факторов, провоцирующих рак):

– физические (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение);

– химические: табачный дым, афлатоксин (загрязнитель пищевых продуктов), мышьяк, асбест;

– биологические: инфекции, вызванные определенными вирусами, бактериями, паразитами. К ним относятся Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус гепатита B, вирус гепатита C, вирус Эпштейна-Барра и др.

Заболеваемость раком резко увеличивается с возрастом. Это связано с общим риском накопления онкологии, а также с тем, что механизмы восстановления клеток становятся менее эффективными по мере старения человека.

От 30 до 50% случаев рака можно предотвратить, если сократить воздействие факторов риска и проводить профилактические программы. Многие виды рака имеют высокие шансы на излечение, если их выявлять на ранней стадии.

Ранняя диагностика возможна при большинстве раковых заболеваний. Однако проблема позднего выявления рака до сих пор актуальна во всем мире, даже в странах с высоким уровнем медицины.

Перспективы в лечении рака

Терапия онкологических болезней – одна из самых сложных задач XXI века. По ожиданиям ВОЗ, заболеваемость раком в ближайшие 20 лет возрастет на 60%. Это серьезный вызов для ученых и врачей во всем мире.

При этом наши знания об онкологии значительно углубились за последние два десятилетия. Стало известно о весомых различиях, которые существуют не только между разными видами рака, но и между пациентами с одним и тем же типом рака. Появилась иммуноонкология, которая уже сейчас успешно применяется для лечения меланомы и некоторых видов рака легких.

Очевидно, что единого «лекарства» от рака не будет. Скорее всего, каждый пациент сможет лечиться по индивидуальному плану в соответствии с его конкретными особенностями. Такой подход называется персонализированным, т.е. основанным на генах и истории болезни человека. Но для того чтобы персонализированная медицина стала возможной, необходим широкий спектр методов лечения, способный охватить все разновидности онкологических заболеваний.

Сейчас основные надежды ученых связаны со следующими технологиями:

– персонализированные вакцины;

– клеточная терапия;

– редактирование генов;

– использование микробиома.

Противораковые вакцины

Генетические мутации вызывают рак, превращая нормальные клетки в опухолевые. Но мутации случайны, поэтому опухоль одного больного может отличаться от злокачественного новообразования другого пациента. Крупные фармкомпании уже разрабатывают вакцины против отдельных опухолей. В идеале каждый пациент получит лекарство, произведенное специально для него.

Вакцины представляют собой информационную РНК, которая передает клеткам инструкции по созданию определенного белка – ракового антитела, настраивающего иммунную систему бороться против опухоли. Вакцины не редактируют напрямую ДНК человека, а просто передают сообщение с нужной информацией.

Преимущество этой технологии в том, что она дешевле, чем другие современные методы лечения рака.

Персонализированные вакцины показали хорошие результаты на стадии клинических испытаний, но предстоит еще долгий путь до внедрения метода в широкую практику.

Вакцины могут быть особенно полезны при лечении опухолей, имеющих большое количество мутаций (например, рак легких и кишечника).

Клеточная терапия

Для онкологических заболеваний с меньшей нагрузкой мутаций (рак яичников, простаты) подходит метод CAR-T, или клеточной терапии.

Подобная терапия впервые была одобрена в 2018 году. Суть технологии: из крови пациента берут Т-клетки иммунитета, «учат» их распознавать определенные белки раковых клеток и затем вводят обратно в кровоток.

Что особенно впечатляет в этом методе, так это возможность разрушать пораженные клетки, сохраняя здоровые ткани.

Клинические исследования CAR-T продемонстрировали отличные результаты у пациентов с рецидивом рака и у тех, кто исчерпал все традиционные варианты лечения. Но метод также показал и серьезные побочные эффекты, вплоть до летального исхода у некоторых пациентов.

Пока эта технология доступна только для лечения нескольких редких форм рака крови, в частности, она используется при рецидиве острого В-клеточного лимфобластного лейкоза.

Другая проблема клеточной терапии – ее высокая стоимость. Отчасти причина в том, что CAR-T проводится индивидуально с использованием клеток каждого пациента.

Редактирование генов

В Китае, США, Европе ученые используют технологию редактирования генов CRISPR. Смысл ее в том, что из иммунных Т-клеток удаляют ген, кодирующий белок PD-1. В норме этот белок повышает невосприимчивость лимфоцитов к собственным клеткам организма, тем самым препятствуя развитию аутоиммунных заболеваний.

Однако раковые клетки также могут вырабатывать PD-1 и благодаря этому избегать иммунной защиты.

Подобная технология по редактированию генов использовалась и скандально известным профессором Хэ Цзянькуй. Добрые намерения ученого – защитить новорожденных от ВИЧ – обернулись для него нападками и арестом.

Технология CRISPR может также использоваться для улучшения методов лечения рака, таких как CAR-T.

Сэм Кулкарни, генеральный директор швейцарской компании CRISPR Therapeutics, разъясняет суть этого инновационного подхода:

«Мы дважды меняем донорские Т-клетки. Первое редактирование изменяет генетику здоровых донорских Т-клеток, программируя их атаковать только раковые клетки и не трогать клетки пациента. Вторая редакция «скрывает» Т-клетки, поэтому они не кажутся чужеродными для организма и могут обеспечить более устойчивый ответ».

Технология пока еще находится на начальной стадии, не исключены серьезные побочные эффекты. Однако при удачном решении этих проблем исследователи возлагают большие надежды на данный метод.

Использование микробиома

Микробиом человека – это сообщество всех микроорганизмов, обитающих в организме. Не так давно ученые доказали, что микробиом играет важную роль в развитии и предотвращении онкозаболеваний. Одни микробы помогают опухоли выжить, а другие, наоборот, помогают иммунным клеткам в ее устранении.

Известно, что многие раковые клетки невидимы для иммунитета. В микробиоме есть вещества, которые имитируют антигены на поверхности опухоли. Их можно использовать, чтобы сделать рак заметным для иммунной системы.

Французская компания «Энтером» создала вакцину на основе этих имитирующих опухоль молекул. Цель состоит в том, чтобы запустить иммунную систему и сделать опухоли уязвимыми для других методов противоракового лечения.

Большинству новых технологий еще предстоит доказать эффективность и безопасность в клинических испытаниях.

Однако мы уже находимся на пути к светлому будущему, в котором лечение онкологии станет индивидуальным, а шансы победить болезнь выше, чем когда-либо.

«Человечество превращает рак из того, что мы знали о нем – как мы относились к нему в 20-м веке, как к невозможной и малоизвестной болезни – в «нормальное» заболевание», – сказал Жоан Массагуэ, директор крупнейшего онкологического центра Sloan Kettering в США и известный исследователь метастазов.

«Наши отношения с ним будут больше похожи на отношения с инфекционными заболеваниями, для которых у нас есть антибиотики и другие методы лечения», – подчеркнул исследователь.

Чем опасны «народные методы»?

В сети можно часто встретить истории чудесного исцеления больных раком. Мол, врачи вылечить не смогли, а вот «чудо-средство» помогло. Это может быть и сода, и чеснок, и какие-то травы, и многое-многое другое. И сейчас мы разберемся, откуда растут ноги у таких историй.

Для начала подчеркнем, что не каждая опухоль – злокачественная. Рак – это злокачественная опухоль, но, кроме рака, есть еще и доброкачественные. И они перевешивают. Встречаются намного чаще рака.

Что такое доброкачественная опухоль? Это самозванка, которая появляется хоть и без спроса в организме, но ведет себя прилично. Не разрастается бесконтрольно, не отнимает еду у нормальных клеток (а рак – это всепожирающая жадина, которая оставляет окружающие клетки голодными). Доброкачественная опухоль не метастазирует и развивается только в одном органе. Она может медленно расти, а может годами топтаться на одном месте и затем самостоятельно рассосаться. Вот так: выросла, постояла, подумала и ушла восвояси, словно ее и не было. Это не преувеличение, такое встречается и довольно часто. Потому-то такая опухоль и называется доброкачественной.

Что делают врачи с такого рода опухолями?

Они могут назначить лекарства, которые помогут иммунитету рассосать ее. Могут прооперировать и извлечь эту опухоль. А могут вообще ее не трогать, чтоб не разрослась еще больше и не стала злокачественной. Как говорится, не буди лихо, пока тихо. И со временем она действительно проходит сама.

На чем основываются истории о чудесном исцелении?

Как раз-таки на незнании людей, которые имеют диагноз доброкачественной опухоли (что не мешает ей иметь непонятные и страшные для простого обывателя названия). Они ошибочно полагают, что опухоль = рак. И когда врачи говорят не трогать опухоль и отправляют домой, подразумевая, что она сама может исчезнуть, то пациент понимает по-другому: врачи не смогли вылечить и отправили умирать. Потом он находит те или иные «народные средства», лечится, а потом через время на снимках опухоли не обнаруживается. Она рассосалась сама, как и предполагал врач, но пациент счел свое выздоровление заслугой народного чудо-зелья. Ведь всегда проще поверить волшебному средству, чем науке.

Основной вред таких историй – это дача ложной надежды и потеря времени. Прочитает подобную историю пациент с реальным раком, поверит, откажется от необходимого лечения в угоду чудо-средству. И потеряет время. Сколько было таких случаев, когда пациенту ставится диагноз на раннем сроке, когда еще есть большая вероятность вылечить рак. Но тот отказывается от химии/облучения/таблеток и т.д. и идет к знахарям. А через год его привозят умирающим с последней стадией и метастазами. Такого вылечить уже, к сожалению, нельзя...

Как избежать онкологии?

Ученые говорят, что существенно снизить риск развития рака можно, если соблюдать следующие рекомендации:

– вести здоровый образ жизни (корректировка веса, сбалансированное питание, регулярные физнагрузки);

– отказаться от табака, употребления алкоголя;

– сделать прививки от ВПЧ (предотвращает рак шейки матки) и гепатита В (предотвращает рак печени);

– избегать длительного пребывания на солнце, использовать солнцезащитные крема («нет» раку кожи);

– не ковырять бородавки, родинки и другие образования на коже (а если они растут/темнеют/болят, то бегом к онкологу);

– снизить воздействие ионизирующего излучения;

– снизить воздействие загрязненного воздуха;

– вовремя проходить медосмотры и скрининги (для раннего выявления, а впоследствии и лечения онкологии).

Некоторые из наиболее распространенных типов онкозаболеваний (рак груди, рак шейки матки, рак полости рта, колоректальный рак, семинома яичка и различные типы лейкемии и лимфомы у детей) имеют высокие показатели излечения при раннем обнаружении и лечении в соответствии с передовыми практиками.

Подведем итоги

В XXI веке рак стал встречаться чаще, чем в прошлые времена. И это по большей части заслуга хорошо развитой системы диагностики. Отчасти причина онкологии – широкая распространенность канцерогенов: это цена урбанизации, прогресса, технологий и других достижений. Отчасти – распутный, так сказать, нездоровый образ жизни. Факторов много.

И если раньше рак считался приговором, то сейчас многие его виды успешно лечатся. И мы не останавливаемся на достигнутом – предстоит еще много открытий в области терапии онкологии. До сих пор предложено и продолжает предлагаться множество инновационных методик, технологий, одна интереснее другой. И мы верим, что рано или поздно рак перестанет быть серьезной проблемой и станет вполне себе курабельной болячкой. Дай Бог!

Берегите себя, настраивайтесь всегда на позитив. Вовремя проходите обследования, ведите здоровый образ жизни. И не болейте!