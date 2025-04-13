В Кремле заявили, что контакты с командой президента США Дональда Трампа «развиваются очень хорошо», однако рассчитывать на быстрый прогресс в вопросе окончания боевых действий преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно», — подчеркнул Песков, сославшись на «ущерб, нанесенный двусторонним отношениям» при предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее президент Трамп, продвигающий себя как миротворца, призвал Москву «приняться за дело», отметив, что на фоне продолжающейся войны «слишком много людей погибает — тысячи в неделю — в ужасной и бессмысленной бойне». При этом он признал, что переговоры «вроде как идут нормально», но добавил: «Наступает момент, когда либо надо действовать, либо прекратить разговоры».

В пятницу спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел более четырех часов переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Российские СМИ распространили фото рукопожатия между ними и сообщили, что обсуждалось «украинское урегулирование».

Песков подтвердил, что контакты продолжаются сразу по нескольким каналам — через МИД, разведывательные структуры и инвестиционного эмиссара Кирилла Дмитриева. Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом, он отметил, что «стороны идут к этому пути вместе, терпеливо», однако «это требует серьезной и кропотливой работы».