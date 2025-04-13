ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Кремль: невозможно просто взять и перестать стрелять
В Кремле заявили, что мгновенных результатов от переговоров с США по российско-украинской войне ждать не стоит, а встреча Трампа и Путина потребует «серьезной и кропотливой работы»
Кремль: невозможно просто взять и перестать стрелять
/ AP
13 апреля 2025 г.

В Кремле заявили, что контакты с командой президента США Дональда Трампа «развиваются очень хорошо», однако рассчитывать на быстрый прогресс в вопросе окончания боевых действий преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно», — подчеркнул Песков, сославшись на «ущерб, нанесенный двусторонним отношениям» при предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее президент Трамп, продвигающий себя как миротворца, призвал Москву «приняться за дело», отметив, что на фоне продолжающейся войны «слишком много людей погибает — тысячи в неделю — в ужасной и бессмысленной бойне». При этом он признал, что переговоры «вроде как идут нормально», но добавил: «Наступает момент, когда либо надо действовать, либо прекратить разговоры».

В пятницу спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел более четырех часов переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Российские СМИ распространили фото рукопожатия между ними и сообщили, что обсуждалось «украинское урегулирование».

Песков подтвердил, что контакты продолжаются сразу по нескольким каналам — через МИД, разведывательные структуры и инвестиционного эмиссара Кирилла Дмитриева. Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом, он отметил, что «стороны идут к этому пути вместе, терпеливо», однако «это требует серьезной и кропотливой работы».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us