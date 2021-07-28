Который день торги на биржах материкового Китая заканчиваются падением основных индексов. Такая динамика зафиксирована на порталах площадок в Шанхае и Шэньчжэне. В частности, индекс Shanghai Composite, который показывают ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 0,58%, достигнув отметки 3 361,59. В то же время индекс высокотехнологичной площадки Star Market показал падение на 1,72%. Негативной ситуация оказалась для большинства сводных индексов, кроме потребительского сектора, финансов и фармацевтики.

В нулевой зоне закончились торги на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор его деловой активности – SZSE Component – упал на 0,05% до уровня в 14 086,42. Наблюдатели обращают внимание на то, что наиболее чувствительным падение оказалось для китайской сферы образовательных услуг.

Основное разочарование инвесторов связано с популярной на бирже TAL Education Group, которая в конце прошлой недели в ходе торгов в Нью-Йорке потеряла 70% капитализации. За считанные дни бумаги китайской образовательной платформы New Oriental Education & Technology Group потеряли 87,6% на бирже Гонконга, котировки образовательного сервиса Koolearn Technology упали на 61,5%, China Beststudy Education Group – на 63,9%, Scholar Education Group – на 74%.

Причины таких явлений эксперты объясняют достаточно просто.

Ограничить репетиторов

Пессимистичная тенденция, в действительности, проявила себя еще в конце прошедшей недели, когда западное агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что власти КНР находятся на грани введения беспрецедентных экономических ограничений, которые коснутся индустрии дополнительного дошкольного и школьного образования в стране. Деятельное подтверждение со стороны китайского руководства не заставило себя ждать.

Пекин объявил об ужесточении мер надзора за деятельностью частных репетиторских компаний. Декларативно это было сделано в целях снижения финансового давления на семьи, где есть дети школьного возраста. Местные регуляторы потребовали от организаций, которые в частном порядке преподают темы школьной программы, перерегистрироваться в некоммерческие. Кроме того, имзапретили проводить IPO на биржах и привлекать инвестиции из-за рубежа.

В КНР индустрия репетиторства росла уверенными темпами в последние годы в связи с тем, что средний класс искал любые возможные пути для того, чтобы отправить детей в лучшие национальные университеты. Теперь по ней нанесен огромный удар. Более того, аналитики ожидают усиления мер контроля со стороны китайского правительства в той же образовательной сфере и теперь внимательно следят за происходящими коррекциями на рынке.

Иностранные инвесторы интерпретировали ситуацию по-своему: по оценкам Института международных финансов, в эти дни отток капитала с китайских фондовых рынков составил примерно $2,6 млрд. У рынка есть серьезные опасения, что новые правила для образовательной сферы Пекин экстраполирует и на другие направления. Деловые издания отмечают, что теперь, вероятно, ни один сектор экономики КНР не избежит тотального контроля и ограничений.

Техногиганты под колпаком

Успокаивать инвесторов Пекин, судя по всему, и не намеревался. В начале месяца комиссия страны по регулированию ценных бумаг приступила к пересмотру правил размещения акций китайских компаний на фондовых биржах за рубежом. Поправки в законодательство предполагают, что юридические лица будут создавать подотчетные центральным властям структуры собственности и получать соответствующие лицензии. Мера рассчитана на то, чтобы Пекин получил возможность осуществлять жесткое регулирование таких техногигантов, таких как Alibaba.

Комплекс продвигаемых КНР мер создает впечатление, что Пекин испытывает неудовлетворенность не столько своим устаревшим законодательством, которое позволяло национальным компаниям использовать в течение двух десятилетий юридические лазейки для привлечения иностранного капитала и перевода его в офшор, сколько глобальными амбициями своих бизнесменов в условиях, когда США ведут против Китая политико-экономическую войну.

Весьма показательно, что в минувшие выходные Госуправление КНР по контролю за рынком обязало Tencent Music Entertainment Group, «дочку» влиятельного интернет-гиганта Tencent, порвать все эксклюзивные соглашения с международными звукозаписывающими компаниями, дав ей месячный срок. Фирму обвинили в нарушении антимонопольного законодательства, в связи с чем она должна выплатить штраф в размере 500 тыс. юаней (около $77 тыс.).

Раскрутка экономического прессинга в Китае, безусловно, отражает тот кризис доверия, который до сих пор существует в его отношениях с другим глобальным игроком – США, однако такая ситуация не может не наносить вред имиджу Пекина, превращая его в глазах иностранцев в непредсказуемого и эмоционального игрока, который готов поступиться доверием мировых инвесторов к своим ценным бумагам только ради того, чтобы щелкнуть по носу своих критиков или удовлетворить свою маниакальную потребность в гиперконтроле.