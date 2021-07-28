Журналисты сразу нескольких изданий обратили внимание на то, что среди кандидатов в Госдуму по одномандатным округам в столице и регионах очень много выдвиженцев со схожими или одинаковыми фамилиями. «Коммерсантъ» насчитал 24 пары таких людей, причем у порядка 15 из них он нашел признаки «двойников», которые должны оттянуть на себя голоса у опытных политиков. Как оказалось, «дублеры» баллотируются от «Коммунистов России», Партии пенсионеров, «Зеленых» или в качестве самовыдвиженцев. Их основной мишенью стали кандидаты от КПРФ. Хотя у ЛДПР тоже есть целая партия-дублер – ДПР, которая включает большую группу однофамильцев, а ее лидер подражает Владимиру Жириновскому в поведении.

Наступают на пятки

Больше всего кандидатов со схожими и одинаковыми фамилиями оказалось в Москве. И это не просто совпадения. Например, в Ховринском округе №207 выдвинуты сразу три соперника со схожими фамилиями: экс-глава подмосковного поселка Андреевка Иван Ульянченко (КПРФ), зампред ЦК «Коммунистов России» Илья Ульянов и беспартийный Сергей Ульянов (Партия пенсионеров). Также в Москве баллотируются два Валерия Рашкина: один из них – член ЦК КПРФ идет в новом для себя Бабушкинском округе №196, другой – пенсионер от «Коммунистов России» в Люблинском округе №199, где на предыдущих выборах, к слову говоря, как раз выдвигался его известный тезка из КПРФ.

В Санкт-Петербурге сложилась и вовсе невероятная ситуация – там кандидаты аккурат перед выборами поменяли свои паспортные данные. Так, в Центральном округе №216 вместе с зампредом «Яблока» Борисом Вишневским выдвинулся его тезка и однофамилец от партии «Зеленые». По данным «Новой газеты», это на самом деле единоросс Виктор Быков, который сменил имя и фамилию. Он же идет самовыдвиженцем против «яблочника» Вишневского в петербургское заксобрание. Более того, против оппозиционера там баллотируется еще один Борис Вишневский – как опять же утверждает «Новая газета», это некий Алексей Шмелев, который тоже сменил имя и фамилию.

Есть в России и такие округа, где вместе с кандидатами от КПРФ баллотируются однофамильцы-самовыдвиженцы. В Ингушском округе №13 идут лидер местных коммунистов Хамзат Кодзоев и безработный Хусен Кодзоев, в Дивногорском округе №56 (Красноярский край) – директор сельхозпредприятия Борис Мельниченко (КПРФ) и индивидуальный предприниматель Алексей Мельниченко.

В Красноярском крае перед выборами в заксобрание происходит настоящая «война». Там против кандидатов от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выдвигают кандидатов от Демократической партии России (ДПР). Причем более-менее весомым политикам противопоставляются простые сторожа и ремонтники. По округу № 1, где идет Виталий Бондарев из ЛДПР, от ДПР выдвинулся слесарь-сантехник из детсада «Березка» Алексей Бондарев. По округу № 4, на котором баллотируется Иван Малинов из ЛДПР, от демократов избирается слесарь-ремонтник с РУСАЛа Алексей Малинов.

Но и это не все «красноярские фокусы». Только на этой неделе стало известно, что Денис Притуляк, один из самых ярких представителей ЛДПР в Заксобрании Красноярского края, возглавит список Демократической партии России, которая состоит из большой группы однофамильцев кандидатов ЛДПР. А сам Притуляк известен тем, что высказывался на публике очень похоже на манеру лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Напрягаться можно по-разному»

Опрошенные журналистами кандидаты от КПРФ уверены, что против них применяется «грязная технология двойников». Московский кандидат Борис Мельниченко отмечает: «Административный ресурс подобрал кандидата с именем, которое позволит ему стоять в бюллетене выше меня». Лидер ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александр Глисков назвал происходящее «пакостями», предположив, что делается подобное в интересах конкретной партии.

«Я не помню, чтобы так цинично и массово использовали спойлеров, – рассуждает Глисков. – А о чем это говорит? О том, что вот эти «сильные» кандидаты, которые щеки надувают, на самом деле испугались конкуренции и таким способом пытаются что-то сделать. Краевые власти напрягаются, когда видят, что у нас сильные кандидаты по одномандатным округам. Но «напрягаться» же можно по-разному. Можно напрягать своих кандидатов, что надо интенсивнее работать, а можно заниматься вот такими пакостями». Однако тезки-оппоненты утверждают обратное: это их «спойлерят» тяжеловесы, поскольку в действительности они якобы сильнее.

Политтехнолог Григорий Казанков считает, что те же «Коммунисты России», имеющие небольшое количество последователей, способны отобрать нужные себе и власти голоса у находящейся в кризисе и ориентированной на пенсионеров КПРФ: «В борьбе за госфинансирование партии, для которого «Коммунистам России» нужно набрать 3%, любые средства хороши».

«Я бы не сказал, что это (двойники – прим. редакции) инициатива местных властей, – поделился мнением относительно происходящей в Красноярске ситуации политолог Сергей Комарицин. – Это общероссийская картина. Это старая и дурацкая технология «двойников». Наверное, сейчас она малоэффективна. Она была придумана, когда не было интернета, тогда можно было ввести в заблуждение». Комарицин отметил, что сейчас это сделать сложнее, но, тем не менее, все равно возможно.

Избирательная технология двойников, когда против известного кандидата выдвигается его однофамилец или даже полный тезка, сегодня называется «атака клонов». Но сама эта технология появилась в России в 1990-х, когда уровень конкуренции на выборах был гораздо выше, чем сегодня, «и каждый процентный пункт играл роль», напоминает политолог Алексей Макаркин: «Если двойник оттягивал пару процентов – это уже много». По его мнению, возвращение этой «забытой технологии» говорит о росте конкуренции и неуверенности власти в результате. Эксперт объясняет, что основной мишенью для «двойников» КПРФ стала потому, что она выступает бенефициаром протестного голосования, в том числе «Умного голосования» Алексея Навального.

Таким образом, нынешняя «атака клонов» может свидетельствовать о том, что власти переживают за исход выборов, он для них самих не очевиден. Или, наоборот, слишком очевиден, поэтому и появились такие вроде бы имитирующие многообразие политической жизни методы.

Эксперты отмечают, что в нынешней кампании имитация бурной деятельности «превратилась в унылый, раздражающий кисель пустых слов». И этот вариант также имеет место быть, поскольку пока кто-то смеется над тем, что политтехнологи вспомнили «старье», а кто-то пытается запомнить ФИО своего кандидата правильно, могут происходить разные вещи.