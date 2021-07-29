ПОЛИТИКА
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Пенсионерка ПОЙМАЛА РЕБЕНКА, выпавшего из окна второго этажа
Пенсионерка поймала ребенка, выпавшего из окна квартиры на втором этаже. 64-летняя Светлана Санарова успела поймать 1,5-годовалого мальчика, когда тот выпал из окна. Она подбежала к дому, протянула руки и спасла ребенка. После она передала малыша родителям и ушла. Полицейские обратились в СМИ, чтобы найти и поблагодарить пенсионерку. #выпализокна #поймаларебенка #пенсионерка #trtнарусском
апика / Others
29 июля 2021 г.
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