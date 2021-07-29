Пенсионерка ПОЙМАЛА РЕБЕНКА, выпавшего из окна второго этажа

Пенсионерка поймала ребенка, выпавшего из окна квартиры на втором этаже. 64-летняя Светлана Санарова успела поймать 1,5-годовалого мальчика, когда тот выпал из окна. Она подбежала к дому, протянула руки и спасла ребенка. После она передала малыша родителям и ушла. Полицейские обратились в СМИ, чтобы найти и поблагодарить пенсионерку. #выпализокна #поймаларебенка #пенсионерка #trtнарусском