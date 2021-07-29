Участница Олимпийских игр в Токио и одна из главных звезд сборной беженцев (Refugee Olympic Team, ROT) Юсра Мардини заявила, что испытывает гордость, представляя на соревнованиях 80 млн вынужденных мигрантов со всего мира.

«Так я показываю миру, что беженцы не сдадутся легко и будут продолжать мечтать даже после тяжелых испытаний», – написала она на своей странице в Instagram.

23-летняя сирийка Мардини честно говорит о том, что до олимпийского золота ей пока далеко, но самую главную гонку в своей жизни она уже выиграла – наградой стали спасенные 20 жизней.

Девушка, отец которой был пловцом в составе сирийской национальной сборной, жила в пригороде Дамаска. По мере нарастания насилия в Сирии талантливая спортсменка часто тренировалась в бассейнах, крыши которых трещали от взрывающихся рядом бомб. «Иногда мы не могли тренироваться из-за войны, – рассказываетона. – А иногда плавали в бассейнах, где крыши были в дырах в трех или четырех местах».

Семья до последнего оттягивала отъезд из страны, охваченной войной, пока в 2015 году не стало ясно, что другого выхода у них нет. Но было уже слишком поздно – спастись всем было уже невозможно, поэтому родители отправили 17-летнюю Юсру и ее младшую сестру Сару в Турцию одних.

Оттуда девочки планировали попасть в Грецию. Помимо них в шлюпке, вмещающей всего семь человек, набилось еще 18 мигрантов. Через 15 минут после начала путешествия мотор лодки заглох прямо посреди Эгейского моря, и она стала тонуть. Единственными, кто умел плавать, были сестры Мардини. Девочки, до побега из Сирии тренировавшиеся ежедневно по два часа в бассейне, были вынуждены толкать лодку около трех часов – до самого острова Лесбос.

«Когда мы плыли, спасая лодку, было безумно тяжело: ты видишь остров, видишь огоньки на нем, но никак не можешь до него дотянуться. Хочется плакать, но не получается; хочется есть и пить, но это невозможно, ты в воде. Чувствуешь только соль: везде, в глазах и будто даже в костях. Опустить руки и все бросить нельзя – ты несешь ответственность не только за себя. Важно было не терять надежду и просто продолжать плыть», – вспоминаетЮсра.

Но на этом трудности не заканчивались: сестрам предстояло пешее путешествие из Греции в Германию, где они шесть месяцев прожили в лагере для беженцев. Остаться в стране им помог опять же спорт – тренер по плаванию из спортивного клуба в Шпандау содействовал оформлению документов сестер.

Фантастической историей жизни могут поделиться все 29 спортсменов олимпийской сборной беженцев. Так, например, марафонец из Эритреи Тахловини Габриэсос в возрасте 12 лет поневоле повторил библейский сюжет: дошел до Израиля пешком по пустыне через Судан и Египет. Там он и занимается легкой атлетикой – его поддерживает местный клуб и стипендия МОК.

Пятеро спортсменов ROT бежали из Ирана, некоторые из них выигрывали олимпийские медали в прошлом – как Кимия Ализаде, первая иранка, которая взяла бронзу по тхэквондо на ОИ-2016. «Я говорила все, что они приказывали. Я не хочу больше сидеть за столом лицемерия, лжи и коррупции», – сообщает она.

Другой иранец – каноист Саид Фазлулла. Он добрался до Германии в 2015-м через Балканы, Ализаде уехала в 2020-м.

Иранский дзюдоист Джавад Маджуб рассказывает, что в какой-то момент он понял, что не сможет реализовать свой талант в полной мере в Иране, поэтому перебрался в Канаду.

Показательны истории афганских спортсменок. Нигара Шахин покинула родной Афганистан из-за того, что хотела заниматься дзюдо, но для этого не было возможностей. Девушка переехала в российский Екатеринбург, где учится в университете и занимается спортом.

Ее землячка Масома Али Зада уехала из-за любви к велоспорту. На родине ее однажды намеренно сбила машина, водитель даже угрожал убить ее, сестру и тренера. Сейчас Али Зада мечтает о том, чтобы вернуться из Франции в Афганистан и организовать первоклассную велогонку для женщин и мужчин.

Легкоатлетка из Судана Роуз Ликоньен в детстве спасалась от солдат. На пути подвернулся грузовик, в котором ей удалось пересечь границу и укрыться в лагере в Кении. Бегунья Анджелина Лохалит ночевала в кустах, чтобы ее не нашли военные во время обысков. Джеймс Ченджик бежал от призыва 13-летним мальчиком в Кению, где затем занимался с местными бегунами босиком. А борец из Ирака Акер аль-Обайди прошел через ужасы ИГИЛ. После попыток призвать его в армию террористов он бежал на север родины и оттуда – в Австрию.

Самая уникальная сборная была создана Международным олимпийским комитетом (МОК). С инициативой выступил глава организации Томас Бах в январе 2016 года. Команда, цельюкоторой является привлечение внимания к проблеме вынужденной миграции в Европу людей с Ближнего Востока, Африки и Азии, дебютировала на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году под названием «Сборная независимых олимпийских спортсменов». Тогда в ее состав вошло всего 10 человек, которые состязались в трех дисциплинах. В первый раз им не удалось завоевать ни одной медали.

У ROT есть свой гимн и флаг. Его создатели вдохновились дизайном спасательного жилета, ставшего своеобразным символом сотен тысяч мигрантов, которые пытаются переплыть море в погоне за лучшей жизнью.

Для участия в Олимпиаде в Токио жюри МОК рассмотрело 56 заявок спортсменов-беженцев. По итогам 8 июня Томас Бах объявил имена 29 олимпийцев из 11 стран – Афганистана, Венесуэлы, Демократической Республики Конго, Эритреи, Ирана, Ирака, Камеруна, Республики Конго, Сирии, Судана и Южного Судана.

Спортсмены-беженцы выступят в 12 дисциплинах: плавании, легкой атлетике, бадминтоне, боксе, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, тхэквондо, карате, стрельбе, тяжелой атлетике и борьбе. Каждого из них МОК поддерживает специальной стипендией вне зависимости от результата на состязаниях.