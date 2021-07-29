Жители литовского города Девянишкес на границе с Беларусью вышли на митинг в знак протеста против планов правительства поселить 500 нелегальных мигрантов в заброшенном здании в 20 метрах от местной школы. В ходе акции к ним случайно присоединились четверо чернокожих мужчин, которые только что перешли границу, пишет Delfi.

По сообщениям СМИ, протестующие возмутились, увидев нелегалов, для которых пересечь границу Литвы не составило труда.

«Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться. Это еще одно доказательство того, что граница не защищена», – пояснили местные жители.

Участники акции вызвали полицию, мигрантов задержали.

В то же время около ста человек попытались помешать строителям превратить дом во временный центр размещения беженцев, заблокировав проход к зданию.

22 июля литовские пограничники задержали 92 переселенцев, пробравшихся в страну из Беларуси. Для сравнения за весь прошлый год их было всего 80.

23 июля в Девянишкес прибыли генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела и замминистра МВД республики Виталиюс Дмитриевас, которые пообещали, что в городе будут размещены только семьи с детьми, которых перевезут в другое место до 1 сентября. Протестующие в ответ заявили, что не хотят видеть в городе ни одного мигранта.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после введения европейских санкций страна перестанет быть барьером для наркотрафика и мигрантов с Ближнего Востока. «Теперь сами будете их есть и ловить», – пригрозил он.