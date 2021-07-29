Спецслужбы США обратились к правительствам ряда стран Африки с рекомендациями не принимать и не обслуживать самолет российского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает Africaintelligence.

По данным издания, министерство транспорта Чада еще 14 июля издало запрет управлению гражданской авиации страны обслуживать самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, на котором мог перемещаться Пригожин.

«Доводим до вашего сведения то, что официально запрещено оказывать помощь самолетам с серийным номером 14501008 и принадлежащим компании Евгения Пригожина. Все операторы наземного обслуживания обязаны соблюдать эту инструкцию», – было указано в сообщении.

Кроме того, американские спецслужбы также несколько раз просили французскую нефтяную группу Total Energies не заправлять самолет бизнесмена в ЦАР. Сигнал о том, что любая помощь самолетам Пригожина может быть истолкована как форма соучастия находящемуся под американскими санкциями бизнесмену, был направлен и Судану, указывает Africaintelligence. Контактировали американцы и с Агентством по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА).

Сам Пригожин через пресс-службу компании «Конкорд» утверждает, что Embraer Legacy 600 ему не принадлежит.

«Хочу официально вас уведомить, что этот самолет мне не принадлежит. И никакого отношения к нему я не имею. Насколько я знаю, он свободно сдается в аренду. В ЦАР, как следует из СМИ, он перевозил премьер-министра Фирмина Нгребаду», – заявил бизнесмен.

Евгения Пригожина связывают с созданием частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», принимавшей участие в гражданских войнах и военных преступлениях в Сирии, Ливии, ЦАР и других странах. Сам Пригожин неоднократно посещал африканские страны, в которых имеет бизнес-интересы.

В 2021 году стало известно, что бизнесмен профинансировал съемки художественного фильма «Турист», действие которого разворачивается в ЦАР, писал TRT на русском. Многие сцены картины были сняты на основной базе «вагнеровцев» в городе Беренго и в их столичном штабе в Банги.

В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список.