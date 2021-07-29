На российском сайте объявлений «Авито» выставлен на продажу дом, который на протяжении 20 лет служит единственной мечетью для мусульман в городе Шахты Ростовской области.

В 2001 году дом по адресу переулок Куйбышева, 76а был куплен на пожертвования для организации религиозной жизни местной мусульманской общины. В настоящее время зарегистрирован на председателя Донского муфтията Флюра Арсланова.

​​​​​​​Здание продается за 1 млн 150 тысяч рублей. Такую сумму муфтий требует от общины Шахт в качестве «возврата аманата». По его словам, эти деньги нужны ему для организации мечети в Новочеркасске, где он проживает в настоящее время. Ранее Арсланов официально уведомил органы власти и силовых ведомств города о фактической ликвидации мечети, указывает IslamNews.

Мусульманская община города во главе с председателем местной религиозной организации мусульман Жалилом Зайимовым попросила Арсланова не продавать единственную в Шахтах мечеть, построенную на благотворительные средства.

В России с каждым годом все чаще появляются предложения о продаже религиозных зданий. Так, в феврале на торги было выставлено историческое здание мечети 1870 года постройки в Ворошиловском районе Волгограда, писал TRT на русском. А в конце 2020 года москвич Павел Осипов купилправославный храм в Тульской области за 186 тысяч 300 рублей. Храм Димитрия Солунского вместе с прилегающим земельным участком был выставлен на «Авито» из-за банкротства предыдущего владельца. При этом первоначальная стоимость здания святыни составляла 450 тысяч рублей.