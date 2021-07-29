Российские штурмовые самолеты Су-25, базировавшиеся на военной базе в Кыргызстане, переброшены в Таджикистан для участия в учениях возле границы с Афганистаном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

В ЦВО указали, что звено Су-25 уже вылетело с аэродрома российской военной базы в Кыргызстане на аэродром «Гиссар» в Таджикистане. Штурмовики будут задействованы в учениях, которые пройдут на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области республики с 5 по 10 августа. В маневрах примут участие вооруженные силы РФ, Узбекистана и Таджикистана – более 1,5 тысячи военнослужащих (из них около 1 тысяч российских военных). Также будет задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники. При этом президент РФ Владимир Путин не принимал решения о направлении к границам ее партнеров с Афганистаном дополнительного воинского контингента, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Конечно, нет. Вы знаете, что там проводятся совместные учения, проверяется обороноспособность», – сказал Песков, отвечая на вопрос, принималось ли решение о направлении к границам с Афганистаном дополнительного воинского контингента.

Он отметил, что российская сторона неоднократно заявляла об озабоченности в связи с происходящим в Афганистане. Москва, безусловно, готова быть вместе с партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять события в республике, сказал Песков.

​​​​​​​Расстановка сил в Афганистане кардинально изменилась после начала вывода войск США и их союзников из страны, который официально стартовал 1 мая. К настоящему моменту большую часть Афганистана контролирует движение «Талибан». Талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью странами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.