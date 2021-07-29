Бакинская декларация о трехстороннем сотрудничестве была подписана председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, его азербайджанской и пакистанским коллегами Сахибой Гафаровой и Асадом Кайсером в столице Азербайджана. Документ закрепляет трехсторонний формат взаимодействия между тремя государствами на парламентском уровне, а также свидетельствует о готовности государств-подписантов экстраполировать эту положительную динамику на другие сферы.

Особенно остро в настоящее время стоит вопрос об обеспечении безопасности. Неслучайно, комментируя заключение договоренностей, Шентоп обратил внимание на то, что документ вполне может посодействовать установлению региональной стабильности. В этом смысле закономерно, что переговоры прошли на азербайджанской площадке: за последние недели Баку столкнулся с серией попыток армянской стороны саботировать ситуацию в пограничной зоне. Обстрелы теперь происходят регулярно, что ставит вопрос о готовности Еревана к сохранению устойчивого мира.

В связи с этим Азербайджан как никогда нуждается в международной поддержке. На переговорах с коллегами из Турции и Пакистана Гафарова обратила особое внимание на то, что братские государства должны сохранять чувство локтя сейчас, когда в международных отношениях все чаще действуют двойные стандарты.

«Увеличение двойных стандартов заставляет нас более тесно сотрудничать как братские государства», – заявила председательница Милли Меджлиса. На этом фоне Бакинская декларация приобретает особое значение.

Провокационные слухи

Неудивительно, что встреча в Азербайджане не обошлась без провокаций. В частности, далеко идущие спекуляции в российских СМИ вызвали высказывания Шентопа об оборонном сотрудничестве Анкары и Баку.

«Сейчас Турция и Азербайджан сотрудничают по ряду направлений, – сказал он. – Два государства осуществляют сотрудничество, в том числе в сфере совместных военных учений. Наша политика вписывается в лозунг покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева «Один народ, два государства». В этом направлении мы реализуем множество работ».

Однако российские СМИ растиражировали заявление председателя Великого национального собрания как признак готовности Турции и Азербайджана сформировать совместную тюркскую армию: якобы именно так ставили вопрос обратившиеся к Шентопу журналисты. После того, как новость облетела большинство российских информагентств, вмешаться в ситуацию пришлось турецкому посольству в Москве, которое разочаровало милитаристски настроенных экспертов и обратило внимание на то, что турецкий спикер ничего подобного не произносил.

Впрочем, информационный шум успел докатиться до кремлевских стен. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что раз Турция и Азербайджан развивают двусторонние связи, то это их суверенное дело. Однако представитель главы российского государства не мог не добавить: «Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе: на этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими».

В действительности, все направления сотрудничества в сфере безопасности открыто прописаны в Шушинской декларации. В документе говорится как о готовности Анкары и Баку действовать сообща в случае возникновения угроз со стороны третьих государств, так и о согласованной модернизации вооруженных сил двух стран. Неслучайно Шентоп, посещая Шушу, указал на то, что одноименная декларация подняла двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном на еще одну ступень вверх и предоставила «дорожную карту» для развития связей.

Эффект тройственного формата

Вполне ожидаемо, что в ходе переговоров в Азербайджане обсуждался и афганский вопрос. Миротворческие контингенты Анкары и Баку участвовали в конфликте в рамках натовской миссии. Пакистан же является одним из важнейших участников урегулирования, имея с Афганистаном общую границу. Вполне вероятно, что процесс сближения трех братских государств ставит вопрос о применении тройственной формулы в контексте афганского кризиса.

Сейчас идет речь о том, чтобы турецкая сторона обеспечивала безопасность международного аэропорта в Кабуле. И совсем не исключено, что взаимодействие с Пакистаном и Азербайджаном может положительно отразиться на разрешении этой задачи.

Трехсторонний формат мог бы оказать серьезное влияние и на урегулирование проблем в других регионах, прежде всего – статусных и дипломатических. Очень показательно, что за считанные дни до исторической поездки президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Кипр греческие СМИ с опаской стали выдвигать версии, что на острове турецкий лидер объявит о признании Пакистаном и Азербайджаном государственности Северного Кипра. Несмотря на то, что их ожидания были неверны, ситуация показывает реальный эффект этой дипломатической формулы.

Тем более что делегации пакистанских официальных лиц посещают Северный Кипр достаточно регулярно. Последний раз посольство Пакистана в Турции сообщало о прибытии на остров собственной консульской группы.

Это открывает перспективу того, что действие Бакинской декларации со временем будет распространено абсолютно на все сферы, не только законодательную и экономическую. Это, вероятно, должно еще сильнее испугать критиков этого формата.